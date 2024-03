“Vogliamo comprarlo”: De Laurentiis, via libera a 50 milioni

Il club ha intenzione di lanciare l’assalto al giocatore la prossima estate: De Laurentiis lo dà via solo per 50 milioni

In estate in casa Napoli ci sarà una vera e propria rivoluzione dopo una stagione fatta di poche gioie e tanti dolori che ha spento del tutto l’entusiasmo per lo storico terzo scudetto visto nella passata stagione.

Nelle ultime nove gare di campionato, gli azzurri faranno di tutto per centrare l’obiettivo Champions League che ad oggi sembra davvero impossibile da raggiungere. Ed è chiaro che, senza la partecipazione alla coppa dalle grandi orecchie, la rosa è destinata a cambiare.

L’assenza dalla Champions League può pesare come un macigno per il Napoli che sa di dover lasciar partire qualche giocatore importante per poter fare mercato considerati i mancati introiti provenienti dalla qualificazione alla coppa.

Oltre ad Osimhen, il cui futuro è ormai lontano dalla Campania al termine della stagione, anche altri giocatori potrebbero lasciare Napoli e tra questi vi è Stanislav Lobotka che negli ultimi 2 anni si è imposto su livelli altissimi.

Lo slovacco è seguito da vari top club europei tra cui il Barcellona che, come confermato proprio dal presidente Laporta, in estate potrebbe lanciare l’assalto al centrocampista per migliorare il proprio centrocampo.

Il Barcellona è pronto ad andare all’assalto di Stanislav Lobotka la prossima estate. I catalani vogliono mettere a segno un colpo importante a centrocampo che possa alzare la qualità e lo slovacco è considerato uno degli obiettivi prioritari per la prossima stagione come annunciato dal presidente Joan Laporta.

Napoli, il Barcellona vuole Lobotka: c’è l’annuncio di Laporta

Il numero 1 del club blaugrana non ha fatto troppi giri di parole ed ha ammesso come la sua volontà sia quella di portare Lobotka in Spagna: “Ne abbiamo parlato con Deco, il Barcellona lo prenderebbe, ma prima dovrebbero succedere tante altre” ha dichiarato non sbottonandosi molto, confermando l’interesse ma, allo stesso tempo, sottolineando come la trattativa non sia facile.

Lobotka è un giocatore chiave nel Napoli e De Laurentiis non ha di certo intenzione di vendere uno dei suoi migliori giocatori al primo che capita. Il presidente azzurro è disposto a sedersi e a trattare, ma l’intenzione è di non scendere al di sotto di un’offerta di 50 milioni di euro.

Se proprio deve lasciar partire il centrocampista slovacco, De Laurentiis vuole incassare il più possibile dalla sua cessione ed il Barça, vista la propria non rosea situazione, dovrà valutare attentamente il tutto dal punto di vista economico. Le possibilità che Lobotka lasci Napoli, però, ci sono considerato che anche il suo agente ha fatto sapere come il suo assistito voglia giocare in club che lotta per vincere la Champions League, mentre gli azzurri il prossimo anno rischiano di non giocarla neppure.