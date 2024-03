Giovane ‘craque’ per il Napoli: De Laurentiis anticipa tutti

Il Napoli punta con decisione uno dei migliori talenti europei. Un colpo che Aurelio De Laurentiis toglierebbe a una ricca concorrenza

De Laurentiis vorrebbe alzare la qualità della squadra con una promessa importante del calcio europeo, sfruttando anche i buoni rapporti con il suo club di appartenenza.

Il Napoli cambierà un bel po’ nella prossima stagione, ci sarà una sorta di rivoluzione interna che farà discutere i tifosi. De Laurentiis intende aprire un nuovo ciclo e, un po’ come avvenne due anni fa, ripartirà da tanti giovani, sperando di aumentare le motivazioni del gruppo.

Lo scouting azzurro si sta concentrando su quei calciatori che si stanno imponendo nei maggiori campionati europei, pur avendo una carta d’identità piuttosto giovane. In particolare, a necessitare di freschezza e qualità.

Proprio per questo, il Napoli avrebbe in mente un colpo importante. C’è un talento da acquistare levandolo alla concorrenza degli altri club europei. Gli azzurri stanno valutando il possibile innesto nella prossima stagione di Hugo Larsson, centrocampista dell’Eintracht Francoforte.

Larsson dalla Bundesliga al Napoli, i dettagli

Il centrocampista svedese è uno dei giovani che sta stupendo maggiormente in Bundesliga, il suo profilo è in forte ascesa. Mezzala del Francoforte, è un profilo che piace per le sue qualità tecniche e fisiche.

Larrson ha già esordito con la sua nazionale svedese e ha quattro presenze tra i ‘grandi’ pur avendo un’età decisamente da under: è un ragazzo del 2004, ma ha bruciato le tappe un po’ dovunque, diventando già una certezza per la selezione scandinava.

Il suo lavoro al Francoforte non è passato inosservato, si è messo in luce in campionato con 22 presenze e due reti, cui aggiungere altre sei presenze in Conference League, che hanno aumentando anche la fila delle pretendenti per averlo. È un profilo seguito anche dalle squadre di Premier League, ma il Napoli avrebbe un ipotetico vantaggio rispetto alla concorrenza considerando i rapporti con l’Eintracht Francoforte.

Tra gli affari maturati nel corso del tempo, c’è stato il trasferimento di Lindstrom la scorsa estate. L’esterno offensivo è stato il flop della stagione azzurra, costato ben 30 milioni di euro, Larsson ha una quotazione simile ma il Napoli potrebbe cercare una formula diversa. Non ci sarebbe un acquisto definitivo, bensì un prestito con diritto di riscatto valutando così l’ambientamento futuro del calciatore in Serie A. Ancora non ci sono stati dei contatti concreti tra le parti, probabilmente si valuterà l’affare nelle prossime settimane.