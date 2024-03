Il Napoli ha chiuso l’operazione: bruciata l’Inter

Nulla da fare per l’Inter, decisiva la volontà del presidente Aurelio De Laurentiis: colpaccio del Napoli in vista della prossima stagione

Reduce da mesi complicatissimi, contrassegnati da risultati deludenti e tanta incertezza, il Napoli ha cominciato a lavorare in ottica futura con la speranza di rilanciare il proprio progetto. Ne è la dimostrazione un affare di mercato concluso nelle scorse ore, approfittando della sosta per le nazionali.

L’affare in questione riguarda uno degli uomini più rappresentativi della squadra azzurra. Uno di quelli che c’erano all’Olimpico il 17 giugno 2020 – data in cui il Napoli vinse la Coppa Italia battendo la Juve ai rigori -, e che c’erano anche la scorsa stagione, quando il club campano ha stracciato il campionato conquistando l’attesissimo terzo scudetto della sua storia. Ci riferiamo ad Alex Meret.

Il presidente De Laurentiis, infatti, complici le buone prestazioni offerte nelle ultime uscite, ha deciso di rinnovare il contratto di Meret attivando una clausola presente all’interno del contratto del portiere friulano.

In questo modo De Laurentiis ha evitato che l’estremo difensore, finito nel mirino dell’Inter e di alcuni club di Premier League, potesse lasciare l’ombra del Vesuvio durante questa estate da parametro zero. A riferirlo è Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, tramite un post su X. Ha inoltre sottolineato anche che il futuro dell’ottimo Alex è ancora tutt’altro che definito.

“L’accordo è stato prolungato dopo il 70% di presenze in questa stagione. I colloqui seguiranno nei prossimi mesi visto che Meret non andrà via a parametro zero”, ha scritto Romano ‘annunciando’ il prolungamento automatico di Meret fino al 30 giugno 2025. “Resta da capire se i discorsi andranno in porto positivamente o se il calciatore sarà ceduto quest’estate“, ha poi aggiunto Romano.

Una riflessione lecita, dal momento che il Napoli sembrerebbe intenzionato a riscattare Pierluigi Gollini dall’Atalanta e a tenere in rosa Elia Caprile che il classe 2001 rientrerà dal prestito all’Empoli. Le prossime settimane o i prossimi mesi sicuramente ci diranno di più. Certo è che, adesso, chiunque voglia prendere Meret dovrà inevitabilmente mettersi a trattare con Aurelio De Laurentiis oltre che con l’entourage del giocatore.

