Napoli, retrocessione e poi assalto: offerta da 30 milioni

Aurelio De Laurentiis aspetterà la fine del campionato per un colpo importante, tutto dipenderà da una possibile retrocessione

De Laurentiis valuta attentamente la situazione di un big in uscita, che può essere acquistato a un prezzo low cost.

Il Napoli del futuro può stupire i tifosi, la rosa sarà probabilmente rivoluzionata per dare nuovi stimoli a tutto l’ambiente. Tanti saranno i campioni di Italia che lasceranno il club ma, allo stesso tempo, non mancheranno gli acquisti importanti. La dirigenza azzurra cercherà di prendere dei calciatori che abbiano tanta voglia di riscatto.

In particolare, è osservata la situazione di un club in piena zona retrocessione: uno dei suoi leader ha la valigia pronta, un finale di stagione amaro aiuterebbe molto il Napoli per avere il suo cartellino a prezzo scontato.

De Laurentiis non valuta solamente il mercato italiano, ma anche quello inglese con un colpo importante da chiudere già tra qualche settimana. Ci sono possibilità importanti di vedere il brasiliano Danilo al Napoli, tutto dipenderà dalla situazione del Nottingham Forest.

Napoli, pronto il colpo Danilo dalla Premier

L’acquisto del centrocampista brasiliano è vincolato, inevitabilmente, al finale di campionato dello storico club inglese. Il Nottingham è attualmente terzultimo in Premier League, ma l’ultima crisi di risultati non tranquillizza i tifosi con un punto raccolto nelle ultime quattro partite.

Il brasiliano è un centrocampista di classe e temperamento, bravo nella riconquista del pallone e capace di giocare in verticale grazie a un tocco di palla efficace.

È una mezzala mancina con caratteristiche ben diverse dagli attuali centrocampisti della rosa campana, De Laurentiis valuta questa situazione con grande interesse. Un eventuale crollo del Nottingham in Championship spianerebbe la porta per l’acquisto, mettendo però in conto almeno 20 milioni di euro per averlo.

Il brasiliano arrivò per questa cifra in Inghilterra dal Palmeiras nel gennaio 2023, in una stagione e mezza ha convinto tutti nella sua esperienza al Nottingham. In stagione si registrano per lui 21 presenze e una rete in campionato, le sue prestazioni comunque fanno pensare come, anche al di là della salvezza, possa trovare comunque una via d’uscita.

Il Napoli resta vigile e pronto all’affare, ancora non ci sono stati contatti tra i due club, ma di certo resta un nome importante da seguire per il reparto. Non l’unico, considerando come bisognerà comunque sostituire Zielinski, che andrà via a parametro zero in direzione Inter.