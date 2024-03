Nuovo affare in Serie A: il Napoli spiazza tutti, nome mai uscito

Il Napoli può spiazzare i tifosi nel prossimo calciomercato, c’è un nuovo colpo per l’estate del tutto imprevisto

Un nuovo obiettivo del Napoli sta facendo discutere molto i tifosi.

La pausa per il campionato sposta l’attenzione dei dirigenti sul Napoli del futuro. La squadra dovrà rilanciarsi per aprire un nuovo ciclo. I dubbi restano tanti anche sulla rosa attuale e, proprio per questo, si cercheranno degli elementi in grado di avere sin da subito un buon impatto.

Il Napoli cercherà talenti importanti all’estero (soprattutto a centrocampo) ma anche calciatori che abbiano una buona esperienza in Serie A. In questo caso, si punterà su elementi già conosciuti dal direttore sportivo Mauro Meluso, il quale ha avuto modo di osservare da vicino le prestazioni di un prossimo big.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’ipotesi è che i campani possano piazzare un affare in difesa, l’ultimo nome segnalato è quello di Ardian Ismajli dell’Empoli.

Ismajli colpo a sorpresa per il Napoli

Il difensore è un profilo già conosciuto da Mauro Meluso, che lo ha avuto nell’esperienza allo Spezia. È un centrale che negli anni ha accumulato una buona esperienza con i liguri e con l’Empoli in Serie A, potrebbe essere un buon innesto per la rosa.

Il Corriere dello Sport ha così avanzato questa nuova ipotesi, andando nel dettaglio: “Al Napoli manca sempre un centrale in difesa, si vocifera come Serxio Mezi, il manager del calciatore dell’Empoli, abbia avuto qualche contatto diretto a Castel Volturno per provare a chiudere l’affare“.

Il reparto difensivo del Napoli ha gli uomini contati e un elemento come Ismajli potrebbe essere utile nelle rotazioni della prossima stagione. Il 27enne albanese è un calciatore che ad Empoli è maturato molto con 22 presenze in Serie A in questo campionato e la capacità di essere spesso determinante.

È uno stopper classico, che sa essere bravo nella marcatura e sa farsi valere nel gioco aereo, non gli manca né l’esperienza in Serie A e nemmeno quella europea, grazie a un curriculum maturato con la nazionale albanese in cui ha giocato 36 volte con due reti realizzate.

Attualmente fuori per infortunio, Ismajli potrebbe essere il colpo di Meluso per la prossima stagione. Il difensore probabilmente avrà già chiesto qualche impressione sull’ambiente partenopeo da Luperto, con il quale fa coppia ad Empoli, e punterà con decisione a un salto di qualità. In scadenza nel 2025, Ismajli potrebbe arrivare per un paio di milioni di euro in estate a titolo definitivo.