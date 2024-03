Un italiano con Messi e Suarez, che colpo per l’Inter Miami

L’Inter Miami, di fatto, ha un italiano in squadra: a Messi e Suarez si unisce un calciatore di cui sentiremo tanto parlare. Ha già firmato il contratto

L’Italia sta cercando la sua identità in vista dei prossimi Europei, e nel frattempo continua a far parlare di sé nel mondo, ovviamente per il calcio. E dobbiamo sbarcare in un altro continente per raccontarvi l’ultima emozionante storia che ci riguarda, quella di Yannick Bright.

Questo nome probabilmente non vi dirà, non prima di aver firmato il suo contratto con l’Inter Miami. Questo vuol dire che d’ora in poi il suo sogno può considerarsi realizzato e scenderà in campo al fianco di campioni come Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets e Jordi Alba. Il 22enne è nato nella periferia Sud di Milano e da lì ha cercato di avviare la sua carriera nel calcio, senza grossi risultati.

I provini con Inter, Milan e Atalanta non sono andati a buon fine, e allora è arrivato all’Arconatese con cui è rimasto fino al 2020, collezionando in tutto 20 presenze. Poi la svolta, la voglia di realizzare un sogno e la partenza per l’America che, alla luce di come sono andate le cose, è stata sicuramente la decisione corretta.

Bright ha firmato con l’Inter Miami: un italiano al fianco di Messi

Da lì è iniziata la trafila nel campionato universitario, in cui si è messo particolarmente in evidenza, e ora è stato la quindicesima scelta nel SuperDraft e ha fatto bene anche durante la pre-season. Ora è arrivata la grande soddisfazione della firma ufficiale con uno dei migliori club d’America, un traguardo clamoroso per chi fino a quattro anni fa giocava in Serie D.

Di ruolo fa il centrocampista, ma uno dei suoi punti di forza è la duttilità, tanto che può essere impiegato anche da terzino. Dopo la firma dell’accordo, ha dichiarato tutto il suo entusiasmo per questa nuova opportunità: “Sono entusiasta di firmare ufficialmente per questo grande club”, ha subito dichiarato.

E poi ha aggiunto: “Per me è un ambiente fantastico dove ci sono così tante risorse dalle quali poter imparare. Non vedo l’ora di dare il massimo per l’Inter Miami e di crescere con il club”. E sarà emozionante anche per noi, vista la sua storia e le sue origini, vederlo sul terreno di gioco insieme a chi ha scritto la storia del calcio, probabilmente il miglior interprete in assoluto.