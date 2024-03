“Biennale più opzione”: nuovo allenatore Napoli, è fatta

Il destino del Napoli passerà inevitabilmente dalla scelta per il nuovo allenatore: arriva l’annuncio sul tecnico per un biennale con opzione

Il Napoli ha deluso in questa stagione, è inutile negarlo. La Champions League non ha portato in dote nemmeno i quarti di finale e in Serie A la vetta, raggiunta lo scorso anno senza troppa fatica, sembra lontanissima all’orizzonte. I partenopei devono scrollarsi di dosso le difficoltà e ritrovare le certezze di qualche tempo fa, Calzona ci sta lavorando con assiduità.

Comunque vadano le cose e anche dovesse arrivare la qualificazione nell’Europa che conta per il prossimo anno, dovrebbe comunque arrivare un nuovo tecnico, in grado di far partire un nuovo ciclo agli ordini di Aurelio De Laurentiis. Il presidente ha vagliato davvero tanti profili negli ultimi mesi, dopo aver sbagliato con le scelte di Garcia e Mazzarri.

Ci ha provato a più riprese con Antonio Conte e in passato anche con Thiago Motta, ma ora le cose sembrano andare in una direzione completamente diversa. Sta emergendo sempre di più Vincenzo Italiano, una guida tecnica di enorme grinta e con le idee ben chiare su come far girare la squadra. Le sue idee moderne hanno permesso alla Fiorentina di migliorare davvero tanto e attestarsi nella parte sinistra della classifica, oltre a ottenere ottimi risultati in Europa.

Italiano è sempre più vicino al Napoli: “Biennale più opzione”

Sta di fatto che tra qualche settimana, il tecnico potrebbe dire addio alla Viola e accasarsi proprio al Napoli. È sicuramente lui il profilo in pole per la panchina dei partenopei e ne è convinto ‘Cronache di Napoli’, che ha scritto a chiare lettere: “Aurelio De Laurentiis ha deciso: il nuovo ciclo del Napoli ripartirà da Vincenzo Italiano in panchina”.

Ci sono già stati colloqui parecchio proficui tra le parti e, a questo punto, non ci sarebbero più dubbi e sarà proprio quest’allenatore ad avere in mano il destino del club che vorrebbe tornare ai livelli raggiunti con Luciano Spalletti. Emergono anche altri dettagli sull’affare, dato che è stata raggiunta un’intesa di massima per un contratto biennale con opzione sul terzo anno.

C’è anche un altro dato cruciale: il sì non sarà condizionato dalla qualificazione in Champions League, quindi non dipenderà dal finale di stagione. L’ingaggio sarà di 2,5 milioni più bonus, praticamente il doppio rispetto a quanto percepisce ora alla Fiorentina.