Confermato, il Napoli è pronto a chiudere il colpo in Serie A

In casa Napoli si pensa già alla prossima stagione. De Laurentiis vuole una squadra più competitiva, provare di nuovo a raggiungere la vetta.

Dopo aver vinto il titolo lo scorso anno in casa Napoli speravano in una riconferma. O meglio in giro c’era addirittura chi sognava di cominciare un vero e proprio ciclo. Lo scudetto di Spalletti appare ora – a meno di un anno di distanza – come un vero lontano ricordo, una vera chimera.

Gli ultimi match di campionato serviranno alla squadra di Francesco Calzona per provare a raggiungere l’obiettivo Champions League, ultimo obiettivo di un’annata piuttosto deludente. Calzona è il ct della Slovacchia e le ultime dichiarazioni sembrano chiudere ad una riconferma, il club partenopeo deve quindi lavorare non solo agli acquisti ma anche ad un nuovo tecnico. I nomi sono i soliti e parliamo di 4-5 allenatori.

Il sogno è sempre, manco a dirlo, Antonio Conte, primo sulla lista di Aurelio De Laurentiis, poi piacciono altri tecnici come Italiano, Pioli, Palladino e Farioli e in casa Napoli i prossimi mesi saranno all’insegna della scelta del nuovo tecnico e dei nuovi calciatori.

Uno dei reparti che potrebbe subire più cambiamenti è senza dubbio la difesa, reparto piuttosto deludente in questa stagione. Nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo per il ruolo di centrale difensivo e gli azzurri sembrano vicini a chiudere.

Calciomercato Napoli, piovono conferme per l’affare

Il Napoli è sull’esperto difensore dell’Empoli, Ardian Ismajli, giocatore che piace molto al ds del club partenopeo Meluso. Ne ha parlato l’intermediario Mezi, che, ai microfoni di Radio Crc, ha confermato: “Stiamo negoziando da tempo, il calciatore piace molto a Meluso che lo conosce bene e da tempo stiamo collaborando”. Mezi ha poi proseguito: “Ismajli vuole fare uno step in più per la sua carriera e sicuramente il Napoli lo sarebbe”. Occhio quindi al clamoroso colpo per il club partenopeo.

C’è il Napoli e non solo, gli azzurri hanno ottimi rapporti con l’Empoli, ma l’uomo chiude dicendo: “Col Napoli siamo andati oltre la chiacchierata, poi c’è anche la Roma ma dipende dal tecnico. A oggi il Napoli è sopra tutte le altre, ma non abbiamo chiuso nulla”. Mezi ha quindi chiarito che è tutto aperto e l’arrivo di una nuova squadra potrebbe aprire nuove trattative. Il club partenopeo necessita di rinforzi e Ismajli potrebbe essere uno dei volti nuovi in vista della prossima stagione.