Doppio colpo Napoli: non sono alternativi, 50 milioni complessivi

Il Napoli pensa a un doppio colpo dalla Serie A, due talenti emergenti su cui impostare la squadra per il futuro

De Laurentiis valuta con attenzione un investimento importante da 50 milioni di euro.

La prossima stagione ci sarà una rivoluzione della rosa, De Laurentiis si sta già muovendo per costruire un Napoli che possa aprire un nuovo ciclo. La campagna acquisti estiva sarà ben diversa da quella delle ultime due sessioni del mercato, gli azzurri andranno su solide certezze del campionato italiano.

Troppi esperimenti non hanno portato a un miglioramento della rosa, in estate si cercherà di alzare il livello soprattutto del reparto di centrocampo, che perderà Zielinski e avrà bisogno di almeno altri due innesti di qualità.

Una soluzione ideale arriva dalla Serie A, prendendo due calciatori emergenti e ambiti dai top club. L’ipotesi è che il Napoli possa andare direttamente a chiudere per elementi di grande corsa e dal gol facile, come nel caso di Ferguson e Colpani.

Napoli, Ferguson e Colpani due colpi che cambiano la Serie A

Il club partenopeo punterà su due talenti in grande spolvero e che sanno di poter fare il salto di qualità. La loro stagione è stata sin qui eccellente, il punto in comune dei due è di trascinare le squadre con tanto agonismo a centrocampo e gol pesanti.

La situazione più interessante resta quella di Lewis Ferguson, che ha realizzato 6 gol in 28 gare con il Bologna ed è pronto per una grande sfida. I felsinei stanno lottando per un posto in Europa, ma la partenza dello scozzese diventerà un argomento importante a fine campionato, sono tante le squadre che lo seguono attentamente.

Il Napoli vorrà beffare la concorrenza italiana ed europea con un’offerta da 28 milioni di euro, garantendosi così uno dei migliori calciatori per ritmo e velocità in questo momento. La liquidità non manca al club azzurro, sarà un fattore importante da mettere in conto anche per il trasferimento di Colpani.

La mezzala italiana ha svolto una grande prima parte di stagione, trovando comunque spunti importanti nel girone di ritorno pur senza andare in gol con troppa frequenza. Sette i gol per lui in 29 gare di campionato con l’obiettivo di poter essere convocato nella nazionale azzurra di Luciano Spalletti.

Se non sarà chiamato per Euro 2024, punterà direttamente al mondiale e in ciò potrà aiutarlo il Napoli, che gli darebbe ampio spazio e fiducia. Non ci sono stati contatti concreti per il trasferimento sinora, ma si potrebbe lavorare su una base da 20-22 milioni per portarlo a Napoli.