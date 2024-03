Flop al Barcellona: il Napoli lo compra per rilanciarlo

Il Napoli valuta un profilo internazionale per la prossima stagione, può rilanciare uno dei big del Barcellona

Il colpo del Napoli potrebbe spiazzare, un nome a sorpresa è pronto per l’approdo in Italia.

Le strategie della società campana cominciano a delinearsi sia sul mercato italiano che guardando anche a quanto possono offrire le big europee. Il Napoli vuole mantenere un suo appeal importante, cercherà giovani promettenti ma anche elementi con una buona dose d’esperienza.

Soprattutto tra centrocampo e attacco ci saranno tanti movimenti, in uscita è certa la partenza di Zielinski verso l’Inter e si attenderanno sviluppi per altri big della rosa come Osimhen e Kvaratskhelia, che saranno ambiti dai top club.

In entrata le idee sembrano già essere più chiare, come riportano anche i media spagnoli, con un obiettivo puntato direttamente dal Barcellona. C’è un elemento da rilanciare nella prossima stagione, che potrebbe dare sin da subito delle garanzie in campo. Il Napoli è interessato a Oriol Romeu, centrocampista catalano.

Napoli su Romeu, i dettagli del colpo

Il centrocampista spagnolo è un calciatore esperto che può occupare la zona centrale del campo e garantire una buona fisicità all’interno del reparto. In questa stagione in Liga ha giocato 22 gare ed era stato voluto da Xavi, che ne apprezzava le sue doti da mediano sin dai tempi in cui erano compagni di squadra.

L’addio del tecnico a fine stagione spingerà anche il robusto mediano a valutare il suo futuro altrove, la pista Napoli convince un calciatore che ha 32 anni ma ha anche tanta esperienza internazionale accumulata nel corso della sua carriera.

Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, ha un po’ girato l’Europa indossando le maglie di Chelsea, Valencia Stoccarda e Southampton, per poi tornare in Spagna con un campionato giocato nel Girona e il ritorno nella sua squadra del cuore.

Gli spazi per il mediano si faranno sempre più esigui nel futuro e il Napoli valuta questo colpo, Romeu ha voglia di riscattarsi dopo un’annata non troppo esaltante. Nel Barcellona ha giocato da titolare nel 35% dei match disputati, senza incantare più di tanto la platea del “Camp Nou”, poco convinti delle sue qualità.

Il calciatore spagnolo ha una valutazione da 3 milioni di euro, non sarebbe impossibile acquistarlo ma resta in piedi una ipotesi importante: Romeu potrebbe essere inserito all’interno dell’affare Lobotka. Nei giorni scorsi le parole dell’agente su un interessamento del Barcellona hanno turbato un po’ l’ambiente campano, i catalani ora potrebbero preparare un’offerta importante a De Laurentiis.