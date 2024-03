Giuntoli saccheggia il Napoli e rivoluziona la Juve: ne arrivano due

Cristiano Giuntoli è pronto a cambiare volto alla Juventus, partendo da due big del Napoli. Ecco tutti i dettagli

Giuntoli vuole rinnovare la Juventus e, per questo, guarda anche in casa Napoli.

Un possibile smacco sul mercato potrebbe far discutere notevolmente i tifosi di Juventus e Napoli. Cristiano Giuntoli sta guardando con grande interesse ad alcuni elementi in uscita dai partenopei, l’obiettivo è rinforzarsi con qualità partendo dalla prossima stagione.

Il direttore bianconero, dopo una prima annata sportiva quasi di transizione, vuole una Juventus sempre più a sua immagine e somiglianza, replicando un po’ quanto fatto in terra campana.

La base per ripartire potrebbe stravolgere i quadri tecnici della società, alcuni dei protagonisti dello scudetto partenopeo dello scorso anno avrebbero ben altre ambizioni, Giuntoli vuole portare a Torino due dirigenti del Napoli.

Dal Napoli alla Juve, i colpi di Giuntoli

Come scrive l’opinionista Dario Pellegrini, il direttore bianconero vorrebbe qualche uomo fidato nel suo staff. L’occasione sembra essere arrivata, ci sono due dirigenti partenopei nel mirino di Giuntoli: Maurizio Micheli e Giuseppe Pompilio.

I due dirigenti del Napoli potrebbero svoltare direttamente in direzione Torino, la loro posizione contrattuale stuzzica Giuntoli. Il direttore vorrebbe ricreare il clima di lavoro di Napoli con gente dalla grande esperienza, capace di aumentare la qualità nello scouting e puntando su un nuovo modo di affrontare il lavoro quotidiano all’interno del gruppo.

Maurizio Micheli è il capo dello scouting del Napoli che, dopo l’addio di Giuntoli agli azzurri, ha assunto maggiori responsabilità all’interno del team. Tanti i colpi realizzati negli anni, la sua esperienza lo ha portato in tante piazze italiane con un colpo in particolare di cui vantarsi: la scoperta del giovanissimo Marek Hamsik.

Nei mesi scorsi erano state ipotizzate le sue dimissioni, ma è rimasto al suo posto: un’eventuale offerta della Juventus potrebbe farlo vacillare, con la possibilità di lavorare ancora insieme a Giuntoli che potrebbe essere una svolta importante della sua carriera.

Non meno importante poi l’interesse verso Giuseppe Pompilio, braccio destro negli anni di Napoli e anche in quelli di Carpi. Un’altra figura solida sul mercato, capace di individuare calciatori promettenti e che ha il contratto in scadenza per giugno.

Infine, occhi puntati anche su un altro promettente dirigente come il direttore sportivo del Pisa, Stefano Stefanelli. Dopo l’esperienza con gli azzurri, il Cesena e quella con i toscani, raggiungerebbe Giuntoli direttamente per la prossima stagione lavorando all’interno del suo staff.