Nuovo direttore sportivo: Napoli, colloqui col grande ex

Napoli, non solo Accardi: il nuovo direttore sportivo potrebbe essere un grande ex azzurro, contatti in corso con De Laurentiis

De Laurentiis studia il colpo di scena. Come spesso accaduto, d’altronde, durante la sua lunga presidenza al Napoli. Dopo una stagione a dir poco complicata, se non per molti versi fallimentare, il patron azzurro sta pianificando un grande rilancio.

In vista della prossima annata, molto cambierà in casa Napoli: tanti giocatori, probabilmente l’allenatore, quasi certamente il direttore sportivo. E per quanto si sia a lungo parlato di Pietro Accardi, ds dell’Empoli, il nome giusto nella mente di De Laurentiis potrebbe essere un altro: quello di un grande ex della recente storia partenopea.

Stando a indiscrezioni, ci sarebbero già stati alcuni contatti tra ADL e uno dei possibili successori di Mauro Meluso, con l’ex ds dello Spezia che potrebbe comunque giocarsi le sue carte per rimanere in società con un altro ruolo.

E per quanto negli ultimi giorni abbia preso vigore, grazie alle parole del diretto interessato, la suggestione di un ritorno di Pierpaolo Marino, sarebbe in questo momento un altro nella mente di De Laurentiis il grande ex pronto finalmente a giocarsi le sue chance da protagonista con un ruolo di grande prestigio all’interno della società. Un personaggio e un uomo che a Napoli ha dato tanto e che tanto potrebbe dare anche in futuro.

I grandi opinionisti, o presunti tali, raccontano spesso di quanto sia difficile costruire rapporti stabili, di stima e amicizia, con un personaggio vulcanico come De Laurentiis. E forse negli ultimi tempi il presidente partenopeo ha reso molto più semplice credere a una tesi del genere.

Eppure, tra gli uomini passati a Napoli durante la sua presidenza sono in molti ad aver legato con Aurelio anche dal punto di vista empatico, oltre che professionale. Tra questi anche un calciatore che a Napoli in pochi hanno dimenticato, uomo squadra fondamentale negli anni della grande rinascita azzurra in Serie A: l’ex portiere Morgan De Sanctis.

De Laurentiis, spunta De Sanctis: i dettagli

Ex portiere azzurro, dopo aver lavorato come Team Manager prima e come Responsabile tecnico poi alla Roma, ha vissuto un’esperienza non semplice come direttore sportivo della Salernitana. Un’avventura chiusa con un licenziamento e addirittura con una richiesta di danni a Iervolino. Non proprio un inizio brillante per questa nuova fase della sua carriera.

Nonostante questo, De Sanctis ha saputo conquistare la stima di De Laurentiis, e di molti napoletani, durante la sua avventura da calciatore in azzurro. L’ex estremo difensore abruzzese ha difeso i pali del Napoli per 175 volte in carriera, di cui 8 volte in Champions League, ottenendo 71 clean sheet (il miglior dato di tutta la sua avventura da professionista).

Un’avventura durata quattro stagioni e culminata con la vittoria di un unico ma prestigioso trofeo, la Coppa Italia del 2011/12, il primo successo dell’era De Laurentiis, un trionfo firmato Mazzarri e i suoi tre tenori, Cavani-Lavezzi-Hamsik. Ricordi indelebili di un’epoca che non c’è più, ma che il patron azzurro evidentemente spera di poter rivivere attraverso una nuova operazione nostalgia. Sperando che, eventualmente, con Morgan le cose possano andare meglio che con Walter.