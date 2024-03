La scelta per la panchina del Napoli è fatta, annuncio che non lascia dubbi

Il Napoli sembra aver scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione. Ecco l’annuncio che non lascia alcun dubbio

La stagione del Napoli non è andata secondo le aspettative. I campioni d’Italia hanno cambiato ben tre allenatori, da Garcia a Calzona passando per Mazzarri, tre tecnici diversi che non sono riusciti a dare la giusta identità per affrontare, nel migliore dei modi, l’annata post scudetto.

In campionato non hanno mai lottato per il titolo, mentre nelle coppe sono arrivate due eliminazioni: in Coppa Italia contro il Frosinone e in Champions per mano del Barcellona. L’obiettivo è ora qualificarsi per la massima competizione internazionale, la ‘nuova Champions’, una missione non semplice considerando sia la distanza a livello di punti sia l’ampia concorrenza con un calendario che prevede tre scontri diretti.

La squadra deve finire al meglio la stagione, nel frattempo la società iniziare a programmare il futuro: il primo snodo riguarda il tecnico. Una scelta importante con il Napoli che non può permettersi di sbagliare onde evitare un altro campionato come quello che sta svolgendo.

Sul futuro della panchina azzurra, è intervenuto Sebino Nela: “Ho fatto una chiacchierata con un amico che lavora nel mondo del calcio – le sue parole a ‘Radio Goal’ – Parlando mi ha detto che Sarri potrebbe andare al Napoli, ma semplicemente questo, non c’è niente di concreto“.

Una semplice indiscrezione di mercato, ma Sarri conosce molto bene l’ambiente e, dopo l’esperienza sulla panchina della Lazio, ha voglia di rimettersi in gioco. La sua filosofia potrebbe riportare il giusto entusiasmo ad una piazza che, nella scorsa stagione, ha festeggiato uno storico scudetto.

Napoli, ipotesi Sarri ma occhio alla conferma di Calzona

I prossimi mesi saranno fondamentali per il Napoli che dovrà fare un piccolo miracolo per qualificarsi alla prossima Champions League: in caso i partenopei dovessero accedere alla massima competizione internazionale, non si potrebbe totalmente escludere la permanenza di Calzona.

Sulla questione si è espresso sempre Sebino Nela: “Calzona? Se dovesse centrare la Champions è giusto che si pensi a una riconferma. Direttore sportivo? Se vuoi cambiare anche quello ok, però l’anno prossimo ci vogliono certezze”. Sarà un mercato estivo fondamentale per il Napoli tra questione allenatore e una serie di investimenti, a livello di giocatori, che dovranno riportare la squadra ad essere competitiva sia in Italia sia a livello internazionale.