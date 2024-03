L’annuncio è una mazzata: i tifosi del Napoli non se ne fanno una ragione

Un annuncio pazzesco che ha lasciato i tifosi del Napoli senza parole: occhio al mercato estivo, mazzata dietro l’angolo

Una stagione da dimenticare per il Napoli. La squadra azzurra, nell’annata successiva al tanto festeggiato Scudetto, ha deluso ogni aspettativa. E le brutte notizie per i tifosi partenopei potrebbero non essere affatto terminate.

Il presidente De Laurentiis la scorsa estate ha messo in atto delle scelte che non solo non hanno pagato ma che in campo hanno letteralmente affossato i campioni d’Italia. Dalla decisione di puntare su un allenatore da anni in declino come Rudi Garcia all’evidente mancata (degna) sostituzione di un pilastro come Kim per il quale lo sconosciuto Natan non poteva e non può bastare.

A questo punto molto cambierà anche nella prossima sessione estiva di calciomercato, a partire dal nodo allenatore che andrà sciolto il prima possibile. Ma occhio, al di là delle entrate per arricchire la rosa azzurra, anche ai potenziali addii che già stanno creando un certo malumore nella tifoseria partenopea.

In un’intervista al ‘Mundo Deportivo’ il presidente del Barcellona Joan Laporta ha spiazzato i milioni di tifosi del Napoli. Perché le sue parole, del tutto inaspettate, possono aprire a scenari decisamente inattesi per il futuro.

Nonostante il club catalano, ormai da anni, non navighi in buone acque dal punto di vista finanziario, pare proprio che Laporta sia ben deciso a strappare agli azzurri uno dei protagonisti dell’ultimo meritato Scudetto.

Si parla di Stanislav Lobotka, calciatore già esaltato da Xavi in conferenza stampa in occasione dell’ultima sfida di Champions tra i blaugrana ed il Napoli. Il regista slovacco, classe ’94, quest’anno è stato reduce come tutto il gruppo azzurro da alti e bassi.

Intanto Laporta si è espresso in maniera più che positiva nei suoi confronti. E l’addio al Napoli, nonostante un contratto firmato fino al 30 giugno 2027, pare tutto fuorché impossibile.

Dal Napoli al Barcellona: “Sì, lo vogliamo comprare”

“Ne abbiamo parlato con Deco. Il Barcellona vorrebbe prenderlo ma prima devono succedere diverse cose”, ha detto Laporta. Probabilmente, il riferimento è al mercato in uscita con la possibilità di accumulare un tesoretto sufficiente ad accontentare le richieste di De Laurentiis.

I catalani sono chiamati all’ennesima rivoluzione nella quale potrebbe rientrare proprio il centrocampista del Napoli, evidentemente finito tra le priorità della dirigenza blaugrana.

In quella che a questo punto rischia di essere la sua ultima stagione con addosso la maglia azzurra, Lobotka tra campionato e coppe ha accumulato 40 apparizioni con 1 assist vincente all’attivo.