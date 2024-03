Napoli, è africano l’erede di Osimhen: 23 gol in stagione

Napoli al lavoro per trovare l’erede di Victor Osimhen, profilo individuato: africano come lui, uno score già da 23 gol in stagione

Il Napoli dell’era De Laurentiis, di certo, non si è fatto mancare grandi attaccanti di riferimento. La lista è lunga: Cavani, Higuain, Mertens, Osimhen, soltanto per citare i principali. Il nigeriano, tra gli altri, resterà nella storia per il titolo di capocannoniere e per essere stato il centravanti dello scudetto. Ma è ormai destinato all’addio, come sappiamo.

Il suo contratto è stato rinnovato di un’altra stagione con un maxi ingaggio, fino al 2026, è vero, ma l’apposizione della clausola rescissoria era apparsa fin dal primo momento propedeutica alla cessione. E le successive dichiarazioni dello stesso Osimhen e di De Laurentiis non hanno lasciato adito a dubbi. Le ultime nove giornate di campionato saranno le ultime gare che il nigeriano disputerà in maglia azzurra, prima di scegliere la sua nuova destinazione.

A lui, il compito di chiudere nel migliore dei modi la sua avventura al Napoli, lasciando un bel ricordo e magari i gol per provare a portare i partenopei clamorosamente di nuovo in Champions. Alla società, il compito di rimpiazzarlo adeguatamente. Non sarà facile trovare un giocatore del suo valore, di sicuro Osimhen ha dimostrato di avere caratteristiche uniche e difficilmente replicabili.

La dirigenza, in ogni caso, sta vagliando diversi nomi. I profili interessanti non mancano. E ci sarebbe un nome che sta emergendo abbastanza a sorpresa.

Napoli, sostituto a sorpresa di Osimhen: un nome che non si aspettava nessuno

Africano come Osimhen, in questa annata ha realizzato già 23 gol in stagione. Qualcuno forse, di fronte a questo primo abbozzo di identikit, iniziava a pensare a Kevin Boniface del Bayer Leverkusen o a Serhou Guirassy dello Stoccarda, ma non stiamo parlando di loro.

Secondo quanto riportato sul ‘Roma’, infatti, il capo dell’area scouting del Napoli, Maurizio Micheli, si starebbe rivolgendo su Kevin Denkey. Si tratta di un attaccante 23enne di nazionalità togolese, giocatore del Cercle Brugge, in Belgio. Non altissimo (un metro e 81 cm), ma dotato di grande forza fisica e velocità, dopo gli inizi di carriera in Francia sembra poter esplodere definitivamente.

La valutazione al momento si aggira sui 20 milioni di euro, potrebbe trattarsi di una operazione a sorpresa in grado di far saltare il banco. Investimento su cui i dirigenti azzurri iniziano a puntare, ma da qui all’estate le cose potrebbero ancora cambiare.