Napoli senza pace, altra tegola pesantissima per Calzona

Il rientro in campo del Napoli pone già un bel problema per mister Calzona, una notizia di certo non rallegra l’ambiente azzurro

L’anticipo pasquale registrerà con ogni probabilità l’assenza di un big, i tifosi del Napoli restano con il fiato sospeso.

Le gare con la nazionale sono state archiviate, Francesco Calzona ora dovrà concentrarsi unicamente sul Napoli sino a fine stagione. Le indicazioni arrivate con la selezione slovacca non sono state così positive (ha preso anche gol dopo sei secondi dall’Austria) e non dovrà di certo ripeterle con la squadra di club nella gara di sabato.

L’avversario di turno al ‘Maradona’ è un’Atalanta abbastanza agguerrita e non nuova a colpi esterni in terra partenopea: servirà la massima concentrazione per superare il team di Gasperini, anche senza uno dei leader, che è uscito dal campo in maniera preoccupante proprio negli impegni con la sua nazionale.

Con ogni probabilità, ci sarà un’assenza pesante da registrare in vista del match di sabato. Le condizioni fisiche di Kvara preoccupano, è uscito malconcio dall’ultima sfida della sua Georgia.

Kvaratskhelia preoccupa per Napoli-Atalanta

Il georgiano è uscito prima dei rigori nello spareggio tra la sua nazionale e la Grecia, un problema all’inguine lo ha costretto alla sostituzione nella gara che è valsa la qualificazione ufficiale agli europei.

Kvara voleva restare in campo a tutti i costi nella gara più importante della sua nazionale, ma lo stop conferma come il problema non sia così sorvolabile. L’infortunio sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico del Napoli, il morale dell’attaccante resta comunque molto alto nelle ultime ore.

La Georgia parteciperà all’Europeo e Kvaratskhelia ne sarà il suo leader, avrà il compito di recuperare al massimo per essere decisivo nella rassegna continentale e anche per il finale di stagione con il Napoli, ma la prossima gara contro l’Atalanta resta in forte dubbio.

Un bel guaio per Calzona, che dovrebbe ridisegnare un po’ la formazione iniziale in vista di sabato. Il tecnico in attacco confermerà Politano e Osimhen, avendo poi un grande dubbio su chi collocare sulla zona sinistra del campo. Il tecnico potrebbe inserire Raspadori dal primo minuto o collocare Traorè in posizione di esterno sinistro, soluzione già vista ai tempi del Sassuolo.

Lo scontro diretto decisivo per il piazzamento europeo sarà osservato con grande attenzione, viste le distanze in classifica il Napoli dovrà di tutto per conquistare i tre punti. Giocare senza Kvara di certo non sarà un punto a vantaggio dei campani.