Nuova squadra italiana per Lukaku: cambia maglia in estate

Lascia la Roma in estate ma rimane in Serie A, deciso il futuro di Romelu Lukaku. Ecco tutti i dettagli

Si prefigura un’altra estate rovente per Romelu Lukaku. In quella passata, dopo aver rotto con l’Inter ed essere stato sedotto e poi abbandonato dalla Juventus, il centravanti belga ha trovato sistemazione nella rosa della Roma. Ora, per il classe 1993, sembra però giunto il momento di cercarsi una nuova sistemazione.

L’approdo in giallorosso è stato certamente soddisfacente per il bomber di proprietà del Chelsea fino al 2026 e che, alla corte di José Mourinho prima e a quella di Daniele De Rossi poi, ha dimostrato di avere ancora le carte in regola per essere uno degli attaccanti migliori del continente: sono già 18 le marcature messe a segno.

Al momento però zero o quasi margini di permanenza nella Capitale per il centravanti che, tuttavia, potrebbe restare in Serie A. C’è infatti un club, a caccia del rilancio, che tra poche settimane saluterà il proprio bomber e che ha individuato in Lukaku il sostituto perfetto.

La formula potrebbe essere grossomodo la stessa della Roma, ovvero il prestito con possibilità di riscatto a fine stagione. Opzione che, come detto, non verrà esercitata dai giallorossi – anche se formalmente l’opzione non c’è – che lasceranno tornare il proprio centravanti di riferimento in quel di Londra.

Lì sarà poi compito del Chelsea e dell’entourage del giocatore, a curarne gli interesse è la sua famiglia, trovare una nuova maglia. Ad oggi, stando a fonti vicine al club campione d’Italia in carica, la destinazione più probabile sembra essere proprio il Napoli.

Napoli, Lukaku per Osimhen: i dettagli dell’affare

Colpo pronto a scaldare la piazza da parte del patron Aurelio De Laurentiis che sa di dover iniziare un nuovo capitolo in vista della prossima stagione. Alcuni dei protagonisti del passato andranno via, tra i quali figura ormai anche Victor Osimhen, ed è per questo che ci sarà bisogno di rinforzi. Il passaggio di Lukaku al Napoli sembra fattibile.

Affare in entrata che gioverebbe persino alle casse del club partenopeo: oggi Lukaku percepisce circa 7,5 milioni di euro a stagione, pressappoco 2,5 in meno rispetto ad Osimhen. Se a questo si aggiunge che il nigeriano può andare via in cambio di 100 milioni, se non addirittura qualcosa in più, ecco che il colpo Lukaku può rivelarsi una mossa intelligente e redditizia da parte degli azzurri.

La cosa certa è che a Londra Lukaku non sembra avere più spazio, come appare praticamente impossibile la sua permanenza alla Roma. Poco male perché il Napoli, quando non manca ormai molto all’apertura della finestra estiva di calciomercato, potrebbe inserirsi nella trattativa andando persino a risparmiare sugli ingaggi e su cartellini. Il Chelsea in passato ha chiesto alla Roma 40 milioni per il suo riscatto, cifra che potrebbe però abbassarsi a ridosso della scadenza.