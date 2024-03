Saltano Napoli-Atalanta: UFFICIALE, decisione presa

Il match di sabato tra Napoli-Atalanta che aprirà il 30° turno registrerà un’assenza importante che fa già discutere i tifosi

La decisione presa è già ufficiale, un bel problema che andrà a discapito soprattutto dello spettacolo da vedere in campo.

La gara tra Napoli e Atalanta può essere considerata come una sorta di spareggio per l’Europa o quasi. I campani dovranno conquistare i tre punti proprio per non perdere ulteriore contatto con un piazzamento europeo, i bergamaschi invece sognano un blitz importante al ‘Maradona’.

I tecnici Calzona e Gasperini fanno i conti anche con quanti sono rientrati dalle nazionali e hanno qualche acciacco di troppo, soprattutto come nel caso di Kvaratskhelia, che ha subito un problema all’inguine, ma non è ciò quanto preoccupa maggiormente in questo momento.

C’è una decisione importante che aggiunge un po’ di malumore prima del match. La gara tra Napoli e Atalanta non potrà essere seguita da tutti i tifosi, una mossa ufficiale che è stata resa nota direttamente dalla Prefettura.

Vietato Napoli-Atalanta, tutti i dettagli

Gli sportivi stanno analizzando in queste ore la scelta di vietare la gara a una particolare tipologia di tifosi. Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha messo a conoscenza i club sul divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella regione Lombardia, escludendo da ciò i titolari della fidelity card del Napoli, sottoscritta però prima del 1° marzo 2024.

La Prefettura vuole limitare ogni problema, sul sito del Ministero dell’Interno arriva la conferma in maniera tecnica: “La decisione del Prefetto arriva per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive lo scorso 21 marzo”.

Una decisione quanto meno discussa dai tifosi, la prefettura teme gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, considerando come sia già una giornata di grande caos, inevitabile guardando sia l’orario dell’incontro (le 12.30) nonché il movimento in città, che raddoppierà sicuramente alla vigilia di Pasqua.

I tifosi dell’Atalanta dovranno così guardare il match direttamente a casa, per loro è interdetta la trasferta in terra campana. Sui social non mancano le polemiche dei tifosi bergamaschi per questa decisione. Quanto deciso dalla Prefettura è una mossa che arriva per prevenire eventuali scontri ma – secondo i supporter – penalizza quella parte dei tifosi che segue con trasporto e assoluta correttezza la squadra del cuore in trasferta.