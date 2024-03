Chelsea, super colpo in Serie A: scelto il bomber se salta Osimhen

Il Chelsea alla ricerca di un attaccante top per rialzarsi nella prossima stagione: Osimhen nel mirino, ecco l’alternativa

Con le faraoniche campagne acquisti messe a segno nelle ultime sessioni, dopo l’avvento di Todd Boehly alla presidenza, si immaginava un Chelsea in grado di competere ad altissimi livelli. Le cose, però, non stanno andando come previsto, anzi.

I ‘Blues’ sono rimasti fuori da tutto nella scorsa stagione e anche in questa i loro risultati stanno deludendo le aspettative. Londinesi che in Premier League sono lontanissimi dalla zona Champions, addirittura 17 punti più su. Undicesimo posto ad appena 39 punti, di questo passo anche un piazzamento europeo tramite il campionato appare assai difficile.

Un’altra grossa delusione è stata la sconfitta in finale di Carabao Cup contro il Liverpool, nonostante una partita giocata all’altezza della situazione. Chelsea che può ancora provare a riscattarsi in FA Cup, ma la semifinale con il Manchester City, il 20 aprile, potrebbe rappresentare un ostacolo troppo alto.

Dunque, il club ragiona già sugli investimenti da mettere a segno in estate, per provare a risollevarsi dopo due annate davvero al di sotto delle attese. In questa annata, c’è stata anche un po’ di sfortuna per via di assenze prolungate di giocatori che potevano essere protagonisti, come Nkunku. Quello che è mancato è soprattutto un attaccante di grido, ed ecco perché la caccia al bomber è già aperta.

Il nome più caldo è quello di Victor Osimhen, che dal canto suo ha messo nel mirino un trasferimento in Premier League. La concorrenza per l’attaccante del Napoli è però elevatissima e dunque il Chelsea deve già valutare possibili alternative.

Chelsea, colpo di scena: offerta clamorosa se salta Osimhen

La dirigenza dei ‘Blues’ sta guardando in Serie A, ad un altro attaccante di livello top, nel momento in cui non dovesse riuscire a convincere il nigeriano, che di proposte ne ha tante. Il nome che emerge dai rumours di mercato è di quelli clamorosi.

L’obiettivo è infatti Lautaro Martinez. L’argentino si prepara a vincere lo scudetto con l’Inter e a vincere il titolo di capocannoniere, ma il suo futuro in nerazzurro non è ancora deciso.

Si lavora al rinnovo, le parti professano ottimismo, ma l’intesa non è ancora stata raggiunta per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2026. Al momento, il giocatore è felice in Italia, ma il Chelsea può provare a far saltare il banco, secondo il portale ‘Masfichajes.com’, con una offerta indecente e un ingaggio vicino ai 10 milioni di euro.