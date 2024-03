Conte al Napoli col nuovo bomber: un ex Inter al posto di Osimhen

Una bomba di mercato potrebbe stravolgere il Napoli, Antonio Conte in panchina porterebbe il nuovo centravanti.

L’ipotesi per il futuro spiazza i tifosi del Napoli. Sarebbe già pronto l’erede di Osimhen.

I propositi per la nuova stagione cominciano ad emergere in maniera piuttosto anomala. L’ipotesi di vedere Conte sulla panchina del Napoli affascina la piazza, il tecnico resta sempre un pallino di Aurelio De Laurentiis, il quale lo aveva contattato lo scorso settembre per prendere il posto di Rudi Garcia.

Conte rifiutò volendo mantenere i suoi propositi di un anno sabbatico, ma vorrà ripartire con carica e slancio nella prossima stagione. Se il Napoli riuscirà a convincere il mister, allora quest’ultimo avrebbe un peso specifico anche nella scelta del prossimo centravanti.

Andando via Osimhen, gli azzurri andranno dritti su un altro numero nove in grado di garantire gol in tutti i contesti. Secondo un ex bandiera del Napoli, la punta ideale per sostituire il nigeriano sarebbe Mauro Icardi del Galatasaray.

Icardi e Conte al Napoli, l’idea è pazzesca

Mauro Icardi diventa un’opzione decisamente a sorpresa per la piazza partenopea. È un nome già cercato in passato da ADL, tanto che addirittura si parlava di un ruolo nei cinepanettoni per la compagna e agente Wanda Nara. Passata l’epoca di queste commedie, resta però l’interesse verso l’argentino che si è rilanciato al Galatasaray.

L’ipotesi è prospettata da Walter Gargano, ex centrocampista degli azzurri di qualche stagione fa, che ai microfoni di ‘Napoli Magazine’ ha prospettato questo abbinamento tra Conte e Icardi per rilanciare il Napoli nella prossima stagione.

Conte dovrebbe, intanto, cambiare idea su Icardi che, di fatto, fu allontanato dall’Inter proprio all’arrivo del tecnico italiano, che non gradiva le continue polemiche su ogni mossa pubblica e privata del calciatore. Gargano però ha fiducia nella punta: “Sarebbe una certezza nel rendimento in campo, accolto alla grande dai tifosi e con un mister come Conte, che punta sempre alla vittoria, potrebbe esprimersi al meglio”.

Puntare su due uomini che conoscono il calcio italiano molto bene potrebbe essere la soluzione ideale per il Napoli, non molto economica per quanto riguarda Aurelio De Laurentiis. I soldi della cessione di Osimhen dovrebbero essere infatti investiti per garantire a Conte degli acquisti di qualità e aprire un nuovo ciclo vincente.

Conte chiederebbe almeno quattro rinforzi alla rosa, volendo applicare il suo amato 3-5-2. Punterebbe su un esterno sinistro, due centrocampisti centrali e un centravanti che abbia tanta qualità per sostituire al meglio Osimhen. L’ipotesi Conte resta tale, sarebbe di certo singolare vederlo al ‘Maradona’ insieme ad Icardi.