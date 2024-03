Napoli, che mazzata: se ne va al Manchester United

Uno dei prospetti più interessanti del prossimo mercato estivo potrebbe approdare in Premier: Napoli beffato

Una miniera d’oro. Questo rappresenta il Bologna dei miracoli guidato magistralmente da Thiago Motta. Il club felsineo, protagonista di un campionato coi fiocchi che gli ha consentito di arrivare, all’ultima sosta delle Nazionali, ad occupare un invidiabile quarto posto in classifica, è letteralmente preso d’assalto dai club di mezza Europa. E ovviamente d’Italia.

Zirkzee, Ferguson, Calafiori e Posch sono solo alcuni dei prospetti forgiati dalla società emiliana finiti nel mirino delle big della nostra Serie A e di alcuni top club del Vecchio Continente. Le prospettive per la prossima stagione dicono che con tutta probabilità i rossoblù disputeranno una competizione europea: bisogna solo capire se questa sarà la più prestigiosa (la Champions League) oppure l’Europa o la Conference League.

La sensazione, al di là della permanenza del tecnico oriundo che, inutile nascondersi, potrebbe cedere alle lusinghe di una grande piazza ed andar via, è che il club non voglia svendere i suoi gioielli. L’idea è quella di mantenersi competitivi ad alti livelli, e per farlo i migliori giocatori – almeno alcuni – potrebbero restare.

Se per vari motivi appare abbastanza difficile trattenere la punta di diamante (quel Joshua Zirkzee sul quale si sta scatenando una vera e propria asta internazionale), più percorribile, per le pretendenti, appare la pista che porta ad un difensore centrale che nella stagione in corso ha sorpreso davvero tutti.

Come riportato da alcuni media colombiani, il nome di John Lucumì, difensore di piede mancino arrivato nella città delle due torri nell’estate del 2022, è finito nel taccuino di Napoli – e questa indiscrezione già era in nostro possesso – Atletico Madrid e soprattutto Manchester United.

Lucumì, non solo Napoli: Manchester United e Atletico all’assalto

Classe ’98, ormai titolare della nazionale colombiana, il centrale ha visto aumentare a dismisura il suo valore di mercato dopo l’ottima stagione che sta disputando col Bologna. La sua valutazione ‘reale’, ovvero la cifra per la quale la società emiliana potrebbe prendere in considerazione una sua cessione, è ormai pari a 20 milioni di euro.

Una somma che il club inglese, che si appresta ad avviare l’ennesima rivoluzione dopo l’ingresso in società di Jim Ratcliffe, che ha acquisito il 25% delle quote, potrebbe elargire senza troppe difficoltà.

Un brutto intoppo per il Napoli, che aveva da tempo messo gli occhi sul sudamericano per rafforzare la sua traballante difesa. A queste cifre, infatti, De Laurentiis non vuole competere.

