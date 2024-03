Terremoto Napoli, rivoluzione da 250 milioni

Al netto della stagione tutt’altro che indimenticabile del Napoli, i gioielli della rosa di Calzona continuano ad avere un valore molto elevato e non vanno esclusi terremoti di mercato la prossima estate

È tempo di tornare a pensare ad una affannosa e complicatissima rincorsa Champions per il Napoli, che sta vivendo un’annata completamente da dimenticare proprio dopo aver vinto lo storico scudetto della passata stagione.

Tre allenatori, tanta tensione, risultati negativi e gli obiettivi che via via sono scivolati dalle mani uno dopo l’altro: il club di De Laurentiis ha bisogno di chiudere al meglio possibile per poter poi resettare la prossima estate. Non vanno infatti esclusi grossi cambiamenti in rosa, tra calciatori già promessi sposi altrove come Zielinski, ed altri come Osimhen che sembrano al passo d’addio in attesa solamente dell’offerta giusta.

Proprio i big del roster del Napoli sono chiaramente a rischio cessione alla riapertura della sessione di calciomercato, complice parte di un ciclo che sembra alla fine, ma anche una stagione negativa che potrebbe anche non ricondurre gli azzurri in Champions, step fondamentale sia dal punto di vista del prestigio che da quello strettamente economico.

Non avere eventualmente più il fascino della Champions dalla propria parte può sicuramente condizionare anche il mercato in uscita, così come gli eventuali mancati introiti che costringerebbero il club a monetizzare da qualche addio di grosso rilievo.

Calciomercato Napoli, da Osimhen a Kvaratskhelia: valore altissimo e occhio al futuro

Qualora arrivassero offerte monstre e fuori mercato, e il Napoli non dovesse giocare la prossima Champions, non andrebbero escluse persino due cessioni importanti insieme.

Chi appare quasi certo dell’addio è Victor Osimhen, accostato a più riprese a diverse big europee soprattutto tra Premier League e PSG, e con una maxi clausola all’interno del suo contratto che se soddisfatta costringerebbe inevitabilmente il Napoli a lasciarlo andare. Lo stesso calciatore, desideroso comunque di chiudere nel migliore dei modi la propria stagione, sarebbe stimolato da un’avventura in un top club estero.

Più tranquilla la situazione di Kvicha Kvaratskhelia, che dovrebbe rappresentare il fulcro del progetto tecnico futuro del Napoli, ma il mercato estivo è lunghissimo e ricco di insidie soprattutto dall’estero dove appeal e disponibilità economica fuori budget potrebbero comunque fare la differenza. Molto più probabile l’addio dell’attaccante nigeriano, ma in caso di doppia offerta monstre non potrebbero essere escluse del tutto mosse differenti. In caso di addio ad entrambe le stelle del Napoli gli azzurri potrebbero comunque incassare una cifra complessiva vicina ai 250 milioni di euro.

Resta comunque altamente improbabile che De Laurentiis si privi di due top player in un colpo solo.