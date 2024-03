De Laurentiis show: ingaggio triplicato, ora firma col Napoli

Aurelio De Laurentiis è scatenato, il futuro del forte calciatore è in procinto di tingersi di azzurro: ecco cosa sta succedendo a Napoli

Durante la sosta per le nazionali, il Napoli ha continuato a programmare il futuro. Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha lanciato un chiaro messaggio a coloro che vociferano di imminente ridimensionamento. L’imprenditore romano, infatti, ha messo le basi per un’operazione di mercato fondamentale per la buona continuazione del progetto partenopeo.

Un progetto che già sarà orfano di Victor Osimhen, destinato a lasciare l’ombra del Vesuvio durante la prossima estate, e che dunque non potrebbe fare a meno di altri top player. È in tal senso la mossa del patron azzurro, che ha deciso di investire una grossa somma di denaro su uno dei calciatori più talentuosi della rosa partenopea. Ci riferiamo a Kvicha Kvaratskhelia, il quale proprio in questi giorni ha raggiunto un altro strepitoso traguardo trascinando la Georgia a Euro 2024.

Il classe 2001 di Tbilisi è senza dubbio uno dei giovani calciatori più quotati del panorama internazionale. Pertanto su di lui vi sono gli occhi di svariati top club che già da qualche mese hanno cominciato a lanciare segnali al suo entourage.

Preso atto della situazione, De Laurentiis non vuole farsi cogliere impreparato e ha fatto sapere all’agente di Kvicha che presto arriverà un’offerta per il rinnovo del contratto. Contratto che, lo ricordiamo, è attualmente in scadenza a giugno 2027 e prevede cifre di gran lunga inferiori – 1,2 milioni a stagione – rispetto al valore del giocatore.

Napoli, colpaccio De Laurentiis: rinnovo a ingaggio triplicato per Kvaratskhelia

De Laurentiis vuole rinnovare Kvaratskhelia, l’ha fatto sapere ai suoi agenti e le basi per la trattativa sono state piantate. Ma la notizia più importante è che il presidente del Napoli ha intenzione di offrire al georgiano un contratto ad ingaggio più che triplicato, portando il compenso annuale a quota 4,5 milioni di euro.

Una cifra che Kvara andrebbe a percepire almeno fino al 2028 e che difficilmente rifiuterebbe, vista anche la sua volontà di restare in azzurro manifestata nel corso degli ultimi mesi. L’unico nodo riguarda la clausola rescissoria: ci sarà o non ci sarà? Eventualmente, a quanti milioni sarà fissata? Ed è proprio su quest’aspetto che, probabilmente, si deciderà la partita per Kvaratskhelia, il quale salterà la gara delle 12.30 contro l’Atalanta a causa di una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra rimediata in Nazionale.

