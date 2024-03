“Lite furiosa con Calzona”: Moggi e la bomba sul Napoli

Arriva un retroscena importante in casa Napoli con una lite che avrebbe coinvolto l’attuale tecnico Francesco Calzona

L’indiscrezione fa rumore perché coinvolge due grandi protagonisti del calcio italiano.

Il Napoli si prepara per affrontare un finale di stagione all’assalto ma vivrà delle festività pasquali con qualche polemica di troppo. Quella emersa nelle scorse ore fa discutere i tifosi, mister Calzona è al centro dell’attenzione in modo un po’ spiazzante.

C’è un retroscena importante su quanto sarebbe avvenuto, una lite coinvolge l’attuale tecnico e fa riflettere per il futuro proprio nella squadra azzurra, non affatto scontato.

La bomba è stata lanciata da Luciano Moggi che, nell’ultima intervista rilasciata a Tmw Radio, ha spiegato come ci sia stata una lite tra Calzona e Maurizio Sarri qualche tempo fa.

Napoli, che lite tra Calzona e Sarri

L’attuale allenatore non avrebbe più grossi rapporti con l’ex tecnico della Lazio, di cui era stato il vice per tanti anni, partendo proprio dalle prime esperienze al Napoli. Un rapporto importante che, secondo Moggi, sarebbe cessato, con qualche dettaglio aggiunto dall’ex direttore generale.

Moggi ha sottolineato come per il futuro del Napoli non sarà prevista l’unione dei tecnici sulla panchina partenopea come qualche tempo fa: “Avevo pensato a Sarri per la prossima stagione, proprio perché Calzona, e pensavo come poteva essere il suo secondo, invece hanno litigato di brutto”.

L’ex direttore di Napoli e Juve non ha specificato altro nel corso della sua intervista, ma altre indiscrezioni porterebbero ai motivi della rottura un prolungamento di qualche anno fa. Il tutto avvenne quando Sarri si legò al Napoli per una sola stagione mentre Calzona volle mantenere un rapporto più lungo con ADL, prolungando l’accordo in maniera pluriennale, tanto da diventare poi anche il vice di Spalletti.

Moggi ha inoltre parlato della panchina del Napoli per la prossima stagione, Calzona ha comunque poche chance di rimanere. Il favorito resta un tecnico dal gioco arrembante: “Il Napoli ha bisogno di qualcosa di concreto, per me andrà Italiano della Fiorentina. Che a sua volta non vuole Sarri, e punterà su Gilardino per il futuro”.

Infine, Moggi ha guardato anche ai quadri dirigenziali dei campani. Ha chiarito come Meluso dovrebbe rimanere come direttore sportivo. Una mossa non tanto scontata, che per Moggi sarebbe un segnale importante: cacciando Meluso, De Laurentiis quasi sconfesserebbe tutto il lavoro fatto sinora.