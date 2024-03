Napoli, che mazzata: niente da fare, nuova delusione

Annata piena di delusioni per il Napoli, per gli azzurri arriva una nuova mazzata difficile da digerire: cosa succede

Anche i tifosi del Napoli più ottimisti sapevano che dopo la cavalcata trionfale dello scorso anno e la vittoria dello scudetto, sarebbe stato difficilissimo, quasi impossibile ripetersi. Ma di certo in pochi immaginavano, anche tra tifoserie rivali e addetti ai lavori, che gli azzurri avrebbero vissuto una annata da incubo.

Fuori dalla Champions (e dal Mondiale per Club), fuori subito dalla Coppa Italia, battuti in Supercoppa, in gravissimo ritardo in classifica anche rispetto alla zona Champions e passati attraverso tre allenatori, i partenopei hanno fallito praticamente tutti gli obiettivi. C’è ancora una speranza di provare una clamorosa rimonta per tornare nell’Europa che conta, ma piuttosto flebile.

Molti gli errori commessi da De Laurentiis e, a cascata, da tutti gli altri protagonisti. Il numero uno dei campioni d’Italia uscenti dovrà riscattarsi in vista della prossima stagione, per provare a riproporre un Napoli nuovamente competitivo ad alto livello, ma con tanti punti interrogativi.

Si inizia dal nome del prossimo allenatore. Difficile la conferma di Calzona, che pure pare avere avuto un impatto positivo. La situazione non dipende solo dal Napoli, come sappiamo, con il tecnico legato anche da un contratto con la Slovacchia. Ecco perché De Laurentiis si sta guardando intorno. Il nome di Italiano torna in auge, ma ci sono anche altri fronti molto caldi. Con altre delusioni dietro l’angolo.

Napoli, doccia fredda per il dopo Osimhen: l’attaccante non arriverà

Ultime nove giornate di campionato per provare a dare un senso alla stagione e per Osimhen per lasciare un buon ricordo. La cessione del nigeriano in estate è praticamente scontata e sarà fondamentale trovare un profilo che possa rimpiazzarlo adeguatamente.

Il Napoli vorrebbe Zirkzee del Bologna, ma senza l’accesso in Champions League sarà praticamente impossibile convincere l’olandese, che ha già tantissime richieste dall’Italia e dall’Europa. Una nuova mazzata per il Napoli, che però non può perdersi d’animo e deve cercare alternative di livello. La figura di un centravanti continuo in zona gol è essenziale, come le assenze di Osimhen di quest’anno hanno dimostrato.

Dunque, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, l’erede del nigeriano potrebbe essere Santiago Gimenez del Feyenoord, monitorato da tempo. Anche il messicano ha tanti pretendenti, ma il Napoli a questo punto proverà a virare su di lui con decisione e a bruciare sul tempo tutti gli altri.