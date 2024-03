Ritorno di fiamma Napoli, ADL evita rischi e chiude subito

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha le idee chiare per il futuro: scelto il bomber per il dopo-Osimhen. Ecco di chi si tratta

Come noto, dopo quattro anni ad trascorsi all’ombra del Vesuvio, Victor Osimhen lascerà il Napoli durante la prossima estate per intraprendere una nuova avventura. Il classe ’98 di Lagos è nel mirino di diversi top club europei, e il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis già si sfrega le mani pensando ai 130 milioni di euro della clausola rescissoria che andrà ad incassare. Un cifra monstre, in virtù della quale l’imprenditore romano potrà puntellare la rosa, acquistando ovviamente anche un degno sostituto del bomber nigeriano.

Restando sul tema “bomber del futuro”, durante gli ultimi mesi nell’ambiente partenopeo sono circolati diversi nomi. Si è parlato di Santiago Gimenez, classe 2001 argentino che sta facendo faville con la maglia del Feyenoord. Si è parlato di Viktor Gyökeres, coetaneo di Osimhen di nazionalità svedese protagonista di un’annata straordinaria tra le fila dello Sporting Lisbona. Caldi – a tratti caldissimi – anche i nomi di Victor Boniface, ritenuto l’alter ego dell’ex Lille, e di Joshua Zirkzee, numero nove del Bologna che ormai gode di una fama internazionale.

Con ogni probabilità, tuttavia, ad atterrare nel capoluogo campano non sarà nessuno di questi calciatori. Tutti, infatti, hanno ormai raggiunto una quotazione che il club campione d’Italia in carica ritiene spropositata rispetto ai propri parametri societari E allora, chi arriverà a Napoli per recitare il ruolo di leader dell’attacco azzurro? In queste ore ha ripreso quota un nome valutato da De Laurentiis già un anno fa.

Ci riferiamo a quello di Jonathan David, classe 2000 attualmente in forza al Lille. L’attaccante canadese ha messo assieme 22 gol e 7 assist in 37 partite disputate nel corso di questa stagione.

Napoli, De Laurentiis pesca ancora in Francia: David per il post Osimhen

Per caratteristiche ricorda Osimhen, ma rispetto al nigeriano è dotato di buona tecnica e sa giocare con entrambi i piedi. La sua valutazione si aggira attorno ai 50 milioni di euro, il Napoli però può chiedere sicuramente uno sconto dato che il contratto che lega il calciatore al club francese è quasi prossimo alla scadenza (30 giugno 2025).

Lo ricordiamo, David è nei radar azzurri già da un paio di anni e il suo nome ha circolato con grande insistenza durante l’estate 2023, quando l’Arabia Saudita provò ad aggiudicarsi Osimhen a suon di petrodollari. Vedremo se questa sarà la volta buona per la fumata bianca.

