Addio Napoli, torna in Premier: si chiude a 25 milioni

I giorni di festa sono vissuti con preoccupazione dal Napoli per la possibile partenza di un big tentato dalle sirene della Premier League.

Una partenza importante cambierà il volto dell’undici titolare del Napoli della prossima stagione.

Il Napoli comincia a fare i conti già con la rivoluzione della rosa, che toccherà un po’ tutti i reparti. Quella che aveva vinto il titolo un anno fa sarà un po’ smantellata, tanti saranno i big alla ricerca di una nuova esperienza sportiva.

Osimhen sarà il pezzo più pregiato, e anche quello più oneroso per i top club europei con una clausola da 120/130 milioni di euro in ballo, ma ci sono anche altri calciatori pronti a lasciare Napoli, allettati in questo caso dalla eventualità di tornare in Premier League.

Dopo due stagioni vissute da protagonista al ‘Maradona’, Andrè Frank Anguissa può lasciare il Napoli e la Serie A.

Anguissa in Premier League, dove giocherà

Il centrocampista ha dato tanto per la maglia azzurra, il suo impatto in Italia è stato decisivo per la conquista dello scudetto. Il camerunese non si è mai risparmiato per la causa e lo ha dimostrato anche recentemente, non rispondendo alla chiamata della sua nazionale per restare ad allenarsi in Italia.

Anguissa sta lavorando per tornare in piena forma e trascinare il Napoli in questo finale di stagione, poi deciderà il suo futuro e probabilmente guarderà con fiducia a un ritorno nel campionato inglese, le offerte per lui non mancherebbero.

Ci sono delle ipotesi importanti che potrebbero essere concretizzate, la mezzala ha un contratto in scadenza con il Napoli nel 2025 e una quotazione di 25-30 milioni di euro: senza un eventuale rinnovo, la società sarà di fatto quasi costretta a cederlo in estate per non perderlo a costo zero.

Club come Aston Villa, West Ham e Wolverhampton sonderebbero il terreno per averlo, cercando magari di ottenere qualche sconto, vista la particolare situazione contrattuale, o cercando di inserire anche qualche contropartita per rendere l’affare più allettante per il Napoli.

Non ci sono stati dei contatti concreti con i club, ma ci sarebbe un’idea alquanto affascinante da proporre: Anguissa in Premier, Zaniolo al Napoli. L’ex fantasista della Roma è in uscita dal West Ham, sarebbe un nome importante da riproporre nel calcio italiano e troverebbe magari le giuste motivazioni con il pubblico del ‘Maradona’ a supportarlo.