Bufera Napoli, De Laurentiis ha deciso: addio multiplo

Una stagione complicata quella che sta vivendo il Napoli. Possibili diverse cessioni nella prossima estate

Stagione veramente da dimenticare per il Napoli che non è mai stato realmente in corsa per lo scudetto: i partenopei hanno avuto diversi problemi da affrontare tra cui la questione allenatore. La squadra ha iniziato con Garcia per poi essere affidata a Mazzarri e infine a Calzona: tre tecnici e un solo punto in comune, la difficoltà nel trovare il modo di far rendere la squadra nel miglior modo possibile.

L’ultimo turno di campionato ha visto il Napoli perdere, in maniera piuttosto netta, per tre a zero contro l’Atalanta: un passo falso pesantissimo in chiave Champions League. I partenopei infatti rischiano di non qualificarsi alla principale competizione internazionale anche se il quinto posto in Serie A dovesse essere valido.

Era difficile immaginare una stagione del genere dopo quanto fatto lo scorso anno quando il club dominò il campionato dalla prima all’ultima giornata. Nella prossima sessione estiva sarà rivoluzione con i partenopei ad aver bisogno di rinforzare la rosa in tutti i reparti per tornare ad essere competitivi sia in Italia sia a livello internazionale.

Il primo obiettivo della società è un centravanti visto la partenza, praticamente certa, di Osimhen: l’attaccante, tra i principali protagonisti nella corsa scudetto, è destinato a lasciare. PSG o Premier le possibilità per il futuro del centravanti. Il rischio è che, oltre al classe 1998, vadano via altri giocatori: De Laurentiis si prepara ad un vero e proprio cambiamento.

Il Napoli si prepara a vivere una sessione estiva di mercato da grande protagonista. Diversi i giocatori che possono andare via, e tra questi troviamo Lobotka. Il centrocampista piace al Barcellona che ha bisogno di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La possibilità di giocare in un club prestigioso come quello blaugrana potrebbe essere determinante.

Napoli, via in tre: da Lobotka a Mario Rui

In difesa sono due i giocatori a rischio partenza: iniziamo da Rrahmani che sta vivendo una stagione caratterizzata da alti e bassi. Il centrale piace in Premier League dove sembrano esserci Aston Villa e Wolves in pole position.

L’ultimo addio potrebbe essere quello di Mario Rui. Il terzino sta faticando a dimostrare il proprio valore e non è da escludere un ritorno in patria. Quattro giocatori sul piede di partenza: il Napoli si prepara a rivoluzionar la propria rosa dopo una stagione troppo brutta per essere vera.