“Buon viaggio amico caro”: saluto straziante, lutto nel calcio italiano

Dolore tremendo nel calcio italiano: l’ultimo saluto del suo più grande amico

Sono passati giorni, ma il dolore non è stato ancora superato. Un protagonista nel mondo del calcio ci ha lasciati, improvvisamente, lasciando un vuoto enorme non solo nei propri familiari, ma anche in tutti coloro che hanno potuto condividere con lui una gran parte della propria vita professionale. Non a caso, smaltito il primo impatto con un trauma difficile da digerire, un protagonista della Serie A ha voluto rompere il silenzio, salutando pubblicamente il suo caro amico per l’ultima volta.

A molti tifosi il suo nome non dirà molto, come quello di tanti professionisti straordinari che passano l’intera carriera a lavorare, duramente, nell’ombra di qualcun altro, per cercare di dare il contributo ai successi di alcuni colleghi. Eppure, Rossano Berti nella sua vita aveva vissuto esperienze di straordinaria importanza.

Allenatore e preparatore dei portieri, aveva lavorato in lungo e in largo in Italia, passando alla Massese alla Carrarese, dal Siena alla Salernitana, dal Livorno al Torino, e poi ancora Bari, Crotone, Genoa, Udinese, sempre al fianco di un allenatore che per lui è stato un vero amico: Davide Nicola. Per l’attuale tecnico dell’Empoli, Berti è stato una figura fondamentale, un collaboratore di fiducia e una spalla su cui appoggiarsi nei momenti di difficoltà. Anche per questo motivo, oggi che il dolore è così forte, ha voluto salutarlo con un ultimo emozionante messaggio.

Morto Rossano Berti: l’addio dell’amico Davide Nicola

Morire a 59 anni è spesso inspiegabile, soprattutto per chi aveva fatto della propria passione la ragione della propria vita. Viareggino di nascita, classe 1969, Berti aveva mosso i primi passi nel calcio, come giocatore, nella Tirrenia Ronchi, per poi passare alla Fiorentina e rimanere a lungo nel vivaio viola.

Chiusa la parentesi con il calcio giocato, aveva continuato a vivere con intensità il mondo dello sport diventando, a soli 26 anni, allenatore delle giovanili, per poi passare ai professionisti in anni più recenti, sia con il ruolo di preparatore dei portieri, sia con altri ruoli, legando molto presto il proprio nome a quello di Davide Nicola, di cui diventerà uno dei più fidati collaboratori.

In Serie A hanno condiviso insieme esperienze importanti, da quelle più difficili, come a Udine e Torino, a quelle più entusiasmanti, come le indimenticabili stagioni terminate con la salvezza a Crotone e a Salerno. Emozioni uniche che nessuno potrà mai dimenticare, e che sono state frutto del lavoro straordinario fatto insieme da Nicola e da Berti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Nicola (@davidenicolaoff)

Anche per questo, a distanza di qualche giorno dalla sua morte, il tecnico dell’Empoli ha voluto salutare il suo amico con un ultimo messaggio pubblicato sui suoi account social. Una foto emozionante con una frase tanto breve quanto significativa: “Buon viaggio mio caro amico”.