Il Napoli ha fretta: ad un passo il colpo dal Bologna

Il patron De Laurentiis, appurate le difficoltà nell’arrivare al talento ucraino, si rituffa in Serie A: c’è il colpaccio dal Bologna

Una stagione da dimenticare. Su tutta la linea. Mai nella recente storia del nostro campionato la squadra Campione d’Italia in carica era arrivata ad avere un distacco così alto a poche giornate dalla fine. Eliminato precocemente anche dalla Coppa Italia, perdente nella finale di Supercoppa Italiana in quel di Riyad, il club azzurro ha fallito non solo l’appuntamento con i quarti di finale di Champions, ma anche la qualificazione al Mondiale per Club del 2025. Un disastro su tutta la linea, insomma.



Se a questo aggiungiamo – conseguenze che si mischiano con le cause stesse del tracollo – l’esonero di ben due tecnici, e quindi l’avvicendamento sulla panchina di ben tre allenatori in pochi mesi – capiremo come qualcosa, molto più di qualcosa, sia stato sbagliato nella programmazione del post Spalletti e del post Giuntoli.

Non è un caso, ad esempio, che un senatore come Piotr Zielinski, da anni pietra del centrocampo azzurro, sia stato lasciato andar via a zero in vista del prossimo anno. Con tanto di visite mediche in gran segreto sostenute con l’Inter nel mese di gennaio.

Ora, promettono all’ombra del Vesuvio, non si può più sbagliare. Per questo il patron De Laurentiis avrebbe deciso di mettere pesantemente mano al portafogli per costruire una squadra che possa tornare competitiva per il titolo già tra qualche mese.

De Laurentiis scatenato, arriva il colpo dal club rivelazione

Dopo aver provato io colpaccio Sudakov nel mercato di gennaio (il talentuoso centrocampista dello Shakhtar costava troppo), il numero uno del club campano ci ha riprovato nelle ultime settimane, ma il club ucraino sta prendendo tempo. Dopo aver rifiutato, come rivela ‘La Gazzetta dello Sport’, un’offerta da 40 milioni recapitata a Donetsk qualche mese fa, la società arancione aspetta di monetizzare il più possibile grazie agli imminenti rilanci dalla Premier.

In tutto questo però, il Napoli non sta certo a guardare. In sostituzione di uno dei talenti più cristallini del Vecchio Continente, il patron avrebbe riaperto la pista che porta a Lewis Ferguson, il capitano del Bologna rivelazione che tutti vogliono.

Anche in questo caso, la concorrenza non è mica da ridere. Oltre alle big del nostro calcio (Juve e Milan in testa) ci sono anche diversi sondaggi esplorativi avviati dai soliti club britannici. Gli azzurri hanno però una disponibilità economica tale da poter provare il colpaccio. Magari invogliando il calciatore col contestuale arrivo, ancora possibile, di Thiago Motta sulla panchina del Napoli…

