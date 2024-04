Italiano lo porta a Napoli: che colpo per gli azzurri

Un nome che stuzzica anche i tifosi azzurri. Vincenzo Italiano ha pronto uno dei primi colpi per il suo Napoli, la palla passa a De Laurentiis

Il Napoli si avvia verso un finale di stagione a dir poco complicato, con il ko casalingo contro l’Atalanta che ha ridotto al lumicino le speranze di qualificazione alla ‘nuova’ Champions.

Il club azzurro è già proiettato al futuro. Buona parte della prossima sessione di calciomercato verrà costruita su due elementi: in che punto della classifica il Napoli finirà questo campionato e, ovviamente, il nome del prossimo allenatore. Ad oggi sembra difficile che proprio Calzona possa restare in azzurro, sia per l’impegno con la Slovacchia ma anche perchè l’idea di Aurelio De Laurentiis sarebbe in realtà già proiettata su un altro nome. Certo, un exploit importante potrebbe portare il patron a decidere di proseguire con l’attuale tecnico, ma ad oggi sembra improbabile.

Si stanno già facendo tanti nomi sul possibile successore di Calzona: il profilo più gettonato, ‘sogno’ Conte a parte, è quello di Vincenzo Italiano, quest’ultimo ormai porto a lasciare Firenze in estate. Già lo scorso anno si parlò del possibile approdo dell’attuale allenatore viola in terra partenopea. Il suo arrivo, tra l’altro, potrebbe permettere di anticipare alcune mosse di mercato.

Italiano ha un’idea di gioco molto chiara, un’identità che renderebbe facile anche la costruzione della squadra del futuro. Molto passa dalla qualità del centrocampo, dunque dagli uomini che andranno a comporre proprio quella fetta di campo. Ovemai questo sodalizio dovesse concretizzarsi, lo stesso tecnico classe ’77 potrebbe portare da Firenze una pedina importante e che andrebbe ad inserirsi in maniera interessante all’intero dello scacchiere azzurro.

Napoli, Italiano ‘porta’ Arthur: affare con la Juve

Arthur è diventato un titolare praticamente inamovibile per la Fiorentina: 36 presenze in totale, 2 assist ma soprattutto qualità in grado di far girare al meglio la squadra viola. Il centrocampista brasiliano, va detto, terminato questo campionato lascerà Firenze, visto che il club di Commisso non ha alcuna intenzione di riscattarlo. Tornerà alla Juventus dove è difficile trovi spazio, come accaduto nel recente passato.

Ed ecco che il Napoli potrebbe prestare il fianco ad una cessione importante per la Juve, il tutto spinto proprio da Vincenzo Italiano che accoglierebbe volentieri Arthur nella nuova rosa azzurra qualora venga affidata proprio al tecnico 46enne.