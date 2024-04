La vicenda Acerbi-Juan Jesus ribalta il mercato del Napoli: cambia tutto

Il caso Acerbi-Juan Jesus continua a far discutere e ha ripercussioni anche sul calciomercato in casa Napoli: una svolta clamorosa

In un calcio italiano che già non gode di particolare salute e credibilità, una ulteriore spallata non da poco è arrivata dal caso Acerbi-Juan Jesus e da come questo è stato gestito a tutti i livelli da parte dei media e delle istituzioni calcistiche. Con un verdetto finale che è stato parecchio contestato e di cui si parlerà, purtroppo, ancora a lungo.

Il giudice sportivo ha deciso di assolvere Acerbi per mancanza di prove, non essendovi la certezza degli insulti razzisti nei confronti del difensore azzurro. Nonostante però ci fossero numerosi indizi in tal senso. Nessuna squalifica né ammenda per il difensore dell’Inter e le polemiche infuriano. Non solo per la decisione in sé, ma anche per l’atteggiamento avuto dallo stesso Acerbi e dalle istituzioni calcistiche.

Resta la sensazione che ci sia ancora molto da fare in termini di lotta al razzismo, in un contesto calcistico e civile che nonostante le intenzioni di facciata non pare dei più favorevoli. Di suo, il Napoli ha già deciso di intraprendere un’altra strada, ‘smarcandosi’ dalle iniziative della Lega calcio. D’ora in poi, gli azzurri faranno da sé. Ma tra le tante ripercussioni della vicenda, ci sono anche effetti sul mercato.

Acerbi-Juan Jesus, cambia il destino di Raspadori: ecco come

Tanto per cominciare, in caso di una pesante squalifica da parte di Acerbi si era ipotizzato che l’Inter potesse, alla fine, optare per la risoluzione del contratto del difensore, per ridurre i danni di immagine. Scenario che pare a questo punto rientrato. Ma adesso, la possibile svolta riguarda Giacomo Raspadori.

Ne scrive il ‘Corriere dello Sport’, spiegando che, dopo l’assoluzione di Acerbi e dopo l’atteggiamento avuto da parte dell’Inter sulla vicenda, De Laurentiis sarebbe furioso con i nerazzurri. Una situazione di alta tensione, con l’ultima vicenda che va ad unirsi alle frizioni a distanza avute a causa di Zielinski, che lascerà Napoli a zero per accasarsi a Milano.

L’Inter è alla ricerca di una seconda punta e tra i profili in esame ci sarebbe anche quello dello stesso Raspadori, che in questa stagione sta trovando sempre meno spazio e per cui si sta ipotizzando la cessione. Ma De Laurentiis a questo punto non vorrebbe cedere l’attaccante ai rivali, piuttosto guardando a eventuali offerte estere. La stessa Inter si starebbe decidendo a virare su altri profili, Gudmundsson in testa.