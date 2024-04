Riscatto sul mercato, il Napoli prepara lo scippo alla Juve

Il Napoli si prepara ad un super colpo di mercato. Scippo alla Juventus per la prossima estate, arriva la decisione del presidente Aurelio De Laurentiis

Parlare di stagione negativa per il Napoli sarebbe riduttivo: quella degli azzurri è stata una discesa nel baratro dopo aver vissuto il sogno Scudetto. Tra allenatori cambiati una sola stagione (mai accaduto nell’era De Laurentiis) ed una squadra che ha perso lo smalto visto nell’anno dello Scudetto. I tifosi invocano la rivoluzione, ed è probabilmente proprio questo che preparerà il patron dei partenopei. Difficile dire ad oggi quali saranno gli elementi sui quali verrà rifondato e costruito il nuovo Napoli, compreso il nuovo allenatore.

Ad oggi la conferma di Francesco Calzona sembra improbabile, anche per quelli che sono i legami con la Slovacchia in qualità di commissario tecnico. Facile, invece, pensare che si opti per uno dei nomi che circola ormai da mesi attorno al club partenopeo. Tra questi di sicuro quello di Vincenzo Italiano sarebbe più che utile alla causa, un profilo ideale per quelle che sono le idee e le strategie del Napoli anche in sede di mercato.

Da qui, però, passeranno anche le decisioni da prendere in estate. De Laurentiis si guarda intorno anche per capire quali potrebbero essere colpi potenziali per riaccendere l’entusiasmo di una piazza che oggi guarda alla squadra azzurra con grande amarezza.

Serve una sterzata anche in termini di coraggio: la piazza si aspetta da De Laurentiis degli sforzi importanti sul mercato, proprio per dar modo al prossimo allenatore di poter contare su una rosa di assoluto valore. Quello di Ten Koopmeiners è di sicuro un cima alla lista dei desideri: centrocampista di livello, già accostato al Napoli nel corso degli scorsi mesi, sogno proibito di De Laurentiis.

Napoli, colpo Koopmeiners: scippo alla Juve, stavolta De Laurentiis è pronto

Il Napoli ci ha già provato, lo ha ammesso anche Percassi, e potrebbe riprovarsi la prossima estate. Il club azzurro – come ricordato anche dal ‘Corriere dello Sport’ – ha strappato una promessa all’Atalanta per un avviso anticipato rispetto alle rivali qualora ci fosse l’effettiva volontà di cederlo.

I tempi potrebbero essere maturi, visto che la Dea sarebbe ben disposta a ricevere una somma di denaro importante (la richiesta è di 60 milioni – per la cessione del centrocampista classe ’98: con 13 gol e 4 assist all’attivo su un totale di 35 presenze (allo stato attuale) tra campionato, Europa League e Coppa Italia, Koopmeiners si candida ad essere il super colpo del Napoli – Juventus (Giuntoli) e Premier permettendo – per il prossimo anno.