“Vicino al Napoli”: l’annuncio in diretta che spiazza tutti

Una clamorosa rivelazione in diretta che ha spiazzato i tifosi azzurri: vicino al Napoli, ecco cosa sta succedendo

In una stagione decisamente deludente, ora come ora sembrano pochi i fattori da salvare. Il Napoli va avanti per la sua tortuosa strada e guarda con ottimismo al futuro: Aurelio De Laurentiis ha in mente diverse novità in vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato.

Certo, gli addii ormai certi di Victor Osimhen e Piotr Zielinski non hanno fatto piacere alla tifoseria campana. I partenopei dovranno infatti mettere una pezza alla campagna acquisti disastrosa registrata solo pochi mesi fa.

Le scelte di De Laurentiis e della dirigenza campione d’Italia non solo non hanno pagato ma hanno finito per stroncare ogni ambizione del Napoli. E così molti dei giocatori arrivati nell’estate 2023 dopo appena un anno faranno le valigie.

Ne è convinto il patron azzurro che non intende più fare affidamento su profili come Lindstrom e Natan, probabilmente i due flop più dolorosi della scorsa campagna acquisti. Il Napoli si muoverà di conseguenza, con diversi acquisti che rivoluzioneranno lo scacchiere partenopeo.

In attesa, tra le altre cose, di scoprire chi sarà il nuovo allenatore. Perché Francesco Calzona, nonostante le indiscrezioni che lo vorrebbero a tempo pieno dedicato alla causa azzurra, difficilmente lascerà la Nazionale slovacca.

Parallelamente, però, è arrivato un annuncio inaspettato che ha lasciato molti a bocca aperta. La rivelazione, in diretta, riguarda il Napoli: ecco il ‘colpo’ vicino agli azzurri.

Poche ore fa sono giunte delle dichiarazioni che hanno decisamente spiazzato i tifosi del Napoli. I sostenitori azzurri non se l’aspettavano ma uno dei volti storici della Serie A ha rivelato la sua vicinanza alla maglia del Napoli.

In diretta sulle frequenze di ‘Radio Crc’ durante la trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ è intervenuto l’ex portiere Stefano Sorrentino. Palermo, Torino e Chievo tra le sue esperienze più memorabili in Serie A. C’è però un grosso ma nella sua lunga carriera: perché Sorrentino avrebbe potuto giocare nel Napoli.

Annuncio in diretta: tifosi del Napoli spiazzati

È proprio il 45enne di Cava de’ Tirreni a rivelare come in diverse occasioni sia stato vicino a vestire la maglia azzurra. Uno scenario che, purtroppo per lui, non ha mai davvero visto la luce. “Sono stato vicino a vestire la maglia del Napoli in un paio di occasioni. Pre e post De Sanctis”, ha detto in diretta alla nota trasmissione radiofonica.

In passato al Napoli un estremo difensore come lui avrebbe sicuramente fatto comodo. Ma il passato resterà tale e per Sorrentino, dopo una carriera lunga e ricca di soddisfazioni, quello azzurro rimarrà un neo non troppo doloroso.