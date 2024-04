Botta e risposta in diretta: il giornalista si infuria!

Il giornalista si è infuriato per quanto sta succedendo nelle ultime ore: il botta e risposta ha scatenato anche il mondo del web

Rabbia e delusione sono i sentimenti che dominano di più nel mondo Juve, alla presa con una crisi di gioco e risultati sempre più difficile da superare. Il primo colpevole individuato da tifosi e addetti ai lavori è Massimiliano Allegri. Il suo approccio difensivista non sta più pagando e ora la classifica piange.

Negli ultimi due mesi, la squadra è crollata: ora il primo posto è lontanissimo e i bianconeri devono guardarsi alle spalle per salvare una qualificazione alla prossima Champions League che in inverno sembrava praticamente scontata – Madama lottava punto a punto con l’Inter per lo scudetto.

Anche dopo il match contro la Lazio, le critiche per l’operato del tecnico livornese non sono mancate. Non sono piaciute le scelte a partita in corso e nella formazione titolare, ma soprattutto i tifosi sono furiosi per l’arrendevolezza della squadra, che per tanti minuti del match ha fatto parecchia fatica anche solo ad avvicinarsi alla porta di Mandas. L’ultima sconfitta è stata solo la diretta conseguenza di tutti questi fattori, anche emotivi, ma c’entra pure la qualità complessiva della rosa.

Capuano contro la rosa della Juve: il fattore che scagiona Allegri

E poi c’è chi assolve Allegri e se la prende solo con la squadra, o almeno mette sul banco degli imputati soprattutto chi attualmente scende in campo con la squadra che ha vinto il numero più alto di scudetti in Italia.

Tra questi c’è il giornalista Giovanni Capuano, che non ha perso tempo sul suo profilo X per sottolineare la differenza di qualità tra i calciatori della terza in classifica e quelli della Lazio. Con una certa rabbia che si può notare tra le righe, ha fatto notare che Igor Tudor ha potuto scegliere dalla panchina calciatori come Immobile, Isaksen, Guendouzi, Luis Alberto e Vecino.

Le sostituzioni di #Allegri in #LazioJuventus: McKennie

Iling-Junior

Weah

Yildiz

Sekulov I cambi di #Tudor; Isakesen, Immobile, Vecino, Guendouzi e Luis Alberto pic.twitter.com/ZEDVznEjsO — Giovanni Capuano (@capuanogio) March 30, 2024

Allegri, invece, si è dovuto accontentare addirittura di McKennie, Iling-Junior, Weah, Yildiz e Sekulov. Proprio quest’ultimo poi è stato decisivo ai fini del risultato in favore dei padroni di casa. Il botta e risposta rispetto alle critiche dei tifosi ha animato il web, ma ha anche posto l’accento su una rivoluzione totale che, comunque vada a finire, sembra inevitabile per la Vecchia Signora.