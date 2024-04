Colpo a zero dalla rivale: comincia la rivoluzione Napoli

Il Napoli è pronto a cambiare pelle in vista della prossima stagione: colpaccio a zero dalla rivale, c’è il sì di De Laurentiis

In pochi, pochissimi, avrebbero potuto pronosticare una stagione tanto deludente in casa Napoli. A maggior ragione dopo lo sfavillante Scudetto conquistato con forza l’anno scorso. Ecco quindi che un cambiamento importante starebbe avanzando nei piani di Aurelio De Laurentiis.

Il presidente sa bene di aver sbagliato tanto nella scorsa campagna acquisti e che nonostante il tentativo invernale di metterci più di una pezza, questa squadra ha un urgente bisogno di essere rivoluzionata. E così sarà. A partire dall’allenatore che non sarà più Francesco Calzona, destinato a prendersi cura a tempo pieno della Nazionale slovacca.

Le idee di puntare prima su Rudi Garcia e poi su Walter Mazzarri sono state scellerate: il patron nella scelta del prossimo allenatore non potrà più sbagliare. Si fa strada, tra i tanti nomi sondati, quello di Vincenzo Italiano che lascerà sicuramente la Fiorentina a zero il prossimo 30 giugno. Ad ogni modo, è la squadra al centro di un restyling quasi totale.

In difesa la caccia ad un centrale di altissimo livello è già partita da tempo. Con Natan che è stato un flop totale e l’età che avanza per Juan Jesus e Rrahmani, De Laurentiis è conscio di dover fare un investimento molto importante in quella zona del campo.

Ma intanto c’è una sorpresa che sta prendendo lentamente quota e che potrebbe spiazzare i tifosi azzurri: il grande colpo, a zero, può arrivare dalla rivale.

La dirigenza del Napoli guarda all’estero ma anche in Serie A per rinforzare un gruppo che ha mostrato cali impressionanti negli ultimi mesi. E la sorpresa rischia di arrivare direttamente dalla Capitale.

Perché a Roma, sponda giallorossa, c’è un calciatore che il 30 giugno rischia di ritrovarsi senza squadra. E De Laurentiis è prontissimo ad approfittarne. Si tratta di Leonardo Spinazzola, talentuoso laterale classe ’93 che pare allontanarsi sempre di di più dall’ipotesi – mai così fredda – di un rinnovo con la Roma.

Spinazzola a zero: firma col Napoli

Il terzino sinistro, spesso infortunato e quindi scarsamente impiegato sia da Mourinho che da De Rossi, ha comunque tra campionato e coppe accumulato 28 presenze con 1 gol e 4 assist vincenti.

Numeri importanti che ingolosiscono la dirigenza campana che sulla corsia mancina potrebbe finire per perdere Mario Rui.

E a questo punto Spinazzola, adattabile all’occorrenza anche a destra, sarebbe un’opportunità di mercato troppo golosa per farsela scappare.