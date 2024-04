Il destino in casa Napoli è segnato: triplo addio

Rivoluzione totale, così il presidente De Laurentiis ridisegna il Napoli durante l’estate: pronti ben tre addii agli azzurri

La batosta contro l’Atalanta è stata solo l’ultima amara conferma: questo Napoli attende solo che la stagione finisca, per dedicarsi ad una dovuta ricostruzione in vista della prossima.

Ed in tal senso De Laurentiis ha le idee chiare. Nonostante la qualificazione alla prossima Champions League resti uno step lontanissimo nonostante la possibilità concreta per l’Italia di avere 5 posti e non 4 a disposizione, le ambizioni del Napoli non cambiano.

Caccia agli innesti in praticamente ogni zona del campo per tornare a rendere la squadra azzurra una corazzata, a partire dalla traballante difesa. Sì ai rinforzi ma saranno importanti anche gli addii. Ed in casa Napoli lo scenario che pare destinato ad aprirsi in vista della sessione estiva di calciomercato è semplicemente pazzesco.

Perché i vertici di casa azzurra hanno intenzione di puntare su tre partenze di assoluto spessore che caratterizzeranno l’estate del Napoli: ecco di chi si tratta.

Il primo a dire addio agli azzurri sarà certamente Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano lo scorso 23 dicembre ha firmato un rinnovo strategico con la società di De Laurentiis: nel nuovo accordo è presente una clausola rescissoria da ben 130 milioni di euro. E le società pronte a pagarla non mancano.

Chelsea e PSG in primissimo piano, con Osimhen che sin dallo scorso gennaio è sembrato avere le idee chiare sul suo futuro. Niente più Napoli e salto in una delle grandi potenzi del calcio mondiale: a questo punto De Laurentiis dovrà pensare ad un degno sostituto dell’africano e con 130 milioni in tasca, sarà relativamente semplice.

Occhio poi ad un altro bomber che, venendo utilizzato col contagocce, pare pure lui destinato a dire addio ai partenopei. Giovanni Simeone l’anno scorso, seppur a gara in corso, ha siglato reti pesanti e decisive per la conquista dello Scudetto. In questa di stagione invece i minuti in Serie A sono stati appena 647′ con 1 gol ed 1 assist in 22 apparizioni.

Da Osimhen a Simeone, tris di addii e Napoli rivoluzionato

Il ‘Cholito’ ha tanto mercato in Italia ma anche all’estero. Ed infine pare ormai scontata ed ovvia, nonostante le voci di una possibile conferma, la partenza di Francesco Calzona. L’attuale Commissario tecnico della Slovacchia, dopo aver portato ad una leggera ripresa la squadra azzurra, adesso è destinato a salutare Napoli.

De Laurentiis sta già da tempo ricercando quello che sarà il prossimo allenatore degli azzurri e Calzona non rientrerebbe più tra i papabili. Tre partenze pesanti che incideranno parecchio nella prossima stagione del Napoli: da Osimhen a Simeone e Calzona, la società di De Laurentiis si prepara ad un’estate caldissima.