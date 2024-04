L’affare non si fa più: alta tensione con De Laurentiis

Il patron del Napoli ha cambiato idea, l’affare è ufficialmente saltato: sale la tensione, De Laurentiis irremovibile

Il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto ad imbarcare una via ben precisa per rilanciare il progetto azzurro. In casa Napoli è tanta l’amarezza per una stagione assolutamente fallimentare.

Ecco perché sarà a dir poco fondamentale agire in maniera oculata durante la prossima sessione di calciomercato. Un’estate caldissima che agli azzurri rischia di riservare parecchi cambiamenti, in campo e non solo.

Da Francesco Calzona che non sarà più l’allenatore del Napoli (sulla scelta dell’erede ancora tutto tace) fino alla sicura partenza di Victor Osimhen, destinato a gonfiare le casse partenopee con un assegno da 130 milioni per il pagamento della clausola rescissoria.

Allo stesso modo arriva una decisione importante che il massimo dirigente azzurro avrebbe intenzione di prendere in vista dell’estate, facendo saltare una potenziale trattativa con la grande rivale.

Secondo quanto viene riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il Napoli starebbe per chiudere in faccia la porta del mercato all’Inter.

Napoli, alta tensione per Acerbi-Juan Jesus: Raspadori-Inter non si fa

Pesa tanto, tantissimo la questione Juan Jesus-Acerbi nella quale la società di Aurelio De Laurentiis è uscita (paradosso dei paradossi) sicuramente danneggiata, dal punto di vista dell’immagine. Ecco perché un affare che da tempo poteva considerarsi lanciatissimo verso la concretizzazione durante la sessione estiva di calciomercato è adesso virtualmente già saltato.

Si parla di Giacomo Raspadori, attaccante che con addosso la maglia azzurra sta facendo fatica a trovare spazio. Per tale ragione Marotta, grande estimatore dell’ex Sassuolo, aveva pensato ad un’offerta per l’anno prossimo nonostante il certo arrivo a Milano di Taremi.

Ma adesso De Laurentiis non vorrà più sentire ragioni e la porta del mercato è stata ormai chiusa in faccia all’Inter. Raspadori, dopo quanto accaduto, se partirà non lo farà per vestire la maglia nerazzurra.

Una decisione forte, netta da parte del patron dei campioni d’Italia in carica che descrive un clima apparentemente molto teso tra le due società.

Non è poi nemmeno da dimenticare anche come i rapporti possano cominciare ad essersi incrinati in occasione dell’accordo trovato lo scorso gennaio tra l’Inter e Piotr Zielinski.

Il centrocampista polacco ha rifiutato ogni proposta di rinnovo avanzata dalla dirigenza napoletana: dietro c’era già l’offerta dell’Inter, pronto a ricoprirlo di milioni dopo la firma a zero il 1 luglio 2024. Zielinski è finito, per questo motivo, anche fuori dalla lista Champions.

Insomma i rapporti tra le due società non sono mai stati tanto tesi e dopo la questione Juan Jesus-Acerbi, appare quasi impossibile pensare ad ogni tipo di trattativa tra Inter e Napoli durante la prossima sessione di calciomercato.