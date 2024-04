Napoli, Alvino sgancia la bomba: “Operazione già chiusa”

Il noto giornalista non si nasconde e spiazza milioni di tifosi azzurri: Napoli, l’affare è ormai già stato definito

Il Napoli vuole voltare pagina. Dopo l’ennesima brutta figura, stavolta contro l’Atalanta, gli azzurri sperano di poter tornare a vincere per chiudere in maniera decorosa una stagione agghiacciante.

Il rischio di rimanere fuori dalla prossima Champions League c’è ed è concreto. Ma intanto a tenere banco già da qualche settimane in casa partenopea è il calciomercato.

De Laurentiis ha in mente una rivoluzione importante, scandita da acquisti di un certo spessore, col fine di cambiare volto alla squadra che solo un anno fa conquistava lo Scudetto.

Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora ed in tal senso, anche chi ha trascinato gli azzurri all’ultimo tricolore potrebbe ritrovarsi prestissimo a fare le valigie.

Al centro dei rumors di mercato, in casa Napoli, non può che continuare ad esservi il pezzo pregiato dell’argenteria azzurra.

Quel Victor Osimhen che lo scorso febbraio ha sfiorato la vittoria in Coppa d’Africa e che ora punta a chiudere nel migliore dei modi un’annata difficile con la maglia del Napoli.

E le novità arrivate solo poche ore fa non fanno che portare ad una svolta riguardo al futuro del nazionale nigeriano.

A parlarne è il giornalista e tifoso partenopeo Carlo Alvino che ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ ha svelato un retroscena clamoroso.

Secondo il giornalista sarebbe ormai tutto deciso riguardo al futuro di Victor Osimhen. Alvino ha letteralmente annunciato l’addio dell’ex bomber del Lille al termine dell’attuale stagione, svelando dettagli importanti. “Osimhen può lasciare il Napoli solo per 120 milioni di euro. Euro più e non meno. In quel ruolo c’è carenza, è tutto cresciuto a dismisura”.

Annuncio bomba su Osimhen: “Napoli, è fatta”

Le parole del noto giornalista vanno oltre, definendo come uno come il nigeriano avrebbe fatto fatica anche a scendere in campo in squadre storiche come il Napoli di Maradona e l’Inter di Rumenigge. Ma il discorso principale è un altro: dove giocherà Osimhen nella prossima stagione?