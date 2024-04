Napoli, De Laurentiis ha deciso: colpo di scena sull’acquisto

Il presidente degli azzurri cambia i piani: spunta il colpo di scena sull’acquisto, in vista della prossima sessione di mercato

Non è un mistero che il regista dietro al progetto Napoli sia stato, in prima persona, colui che ci ha investito di più. Aurelio De Laurentiis è chiamato ancora una volta a rivoluzionare gli azzurri con una decisione parecchio inaspettata.

La scorsa estate i cambiamenti in casa Napoli sono stati tanti: la maggior parte di questi non ha portato alla conferma della straordinaria corazzata plasmata a immaine e somiglianza di Luciano Spalletti. Un’annata che può essere semplicemente definita come un flop totale, a maggior ragione dopo l’ennesima brutta figura in casa contro l’Atalanta.

Niente quarto posto, Scudetto già perso ancor prima di ricominciare. Ed il quadro tragico si è completato qualche settimana fa quando il Barcellona, quest’anno tutt’altro che irresistibile, ha buttato fuori dalla Champions League senza troppi problemi gli uomini di Calzona.

È quindi evidente come ai piani alti del club campano vi sia la voglia, il dovere e la stretta necessità di tornare a pensare a tanti cambiamenti. Tra questi è scontato quello che riguarderà l’attacco: perché Victor Osimhen ha più di un piede lontano dal club partenopeo.

Il centravanti nigeriano, diviso tra PSG e Chelsea, porterà nelle casse azzurre i 130 milioni della clausola: su questo non vi sono più dubbi.

De Laurentiis, parallelamente, avrebbe cambiato idea su uno dei giocatori più discussi acquistati la scorsa estate.

Di decisioni sbagliate la dirigenza del Napoli ne ha prese parecchie poco meno di un anno fa. Dal brasiliano Natan, evidentemente non all’altezza di rimpiazzare Kim, fino ad uno degli investimenti che ha fruttato meno con la maglia azzurra.

Jesper Lindstrom, ormai, non gioca proprio più. Anche quando mancano i titolari come Kvaratskhelia, il 24enne danese è costantemente relegato in panchina. Né con Garcia e Mazzarri né con lo stesso Calzona il rendimento dell’ex Eintracht Francoforte è stato sufficiente. E per questo da mesi si vocifera sul suo possibile addio, già definitivo, al Napoli.

Lindstrom, cambia la strategia del Napoli

Ma De Laurentiis sembrerebbe aver cambiato idea. In questo momento cedere Lindstrom significherebbe perdere soldi, visto che è costato 30 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte e ora come ora nessuno si sognerebbe di proporre quella stessa cifra al Napoli.

Ecco perché la volontà di De Laurentiis, ora, è chiarissima: Lindstrom rimarrà al Napoli nella prossima stagione. E chi arriverà ad allenare gli azzurri dovrà necessariamente dargli spazio e fiducia, per evitare di depauperare ulteriormente un patrimonio del club.