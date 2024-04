Osimhen e Kvaratskhelia via insieme: Napoli gelato

La stagione del Napoli campione d’Italia è stata davvero fallimentare. A fine stagione potrebbero esserci grandi novità di mercato.

La netta sconfitta casalinga contro l’Atalanta ha praticamente chiuso i giochi in casa Napoli e il club azzurro – campione d’Italia in carica – rischia di non disputare competizioni europee dopo oltre un decennio. Per quel che riguarda il treno Champions le chance ora sono davvero minime e a fine anno cambieranno tante cose.

Dopo il titolo dello scorso anno quest’annata ha visto tanti errori, sia sul mercato che per quel che riguarda lo staff tecnico. La squadra ha cambiato tre allenatori, ma non si è mai visto qualcosa di simile a ciò che portò lo scorso anno Spalletti. Nel club manca anche una figura di raccordo come Giuntoli, personaggio che riusciva a tenere saldo il legame tra calciatori e società. Sul mercato nessuno ha convinto e ora a fine stagione ci sarà una vera rivoluzione.

Il primo a partire quasi sicuramente sarà il bomber degli azzurri Victor Osimhen. Il calciatore ha rinnovato in questi mesi, ma solo praticamente per permettere al club di incassare una cifra maggiore e il nigeriano dovrebbe andar via per oltre 100 milioni di euro. Osimhen ha una clausola rescissoria di 130 milioni, ma visto la stagione deludente non è escluso che il Napoli possa aprire ad una cessione per una cifra inferiore.

Il Napoli punta a cedere Osimhen in estate e blindare invece l’altro talento, il georgiano Kvicha Kvaratskhelia. La stella di Tbilisi non ha ancora rinnovato dopo lo scudetto, ma un importante adeguamento potrebbe arrivare in estate, magari proprio dopo l’addio del calciatore. De Laurentiis crede molto in tutto ciò, ma c’è invece chi non è d’accordo e consiglia altro al calciatore.

Napoli, sorprendono le parole su Kvaratskhelia

Stiamo parlando dell’ex calciatore del Napoli ed attuale opinionista DAZN Valon Behrami. L’ex centrocampista svizzero ha avuto parole piuttosto dure su ciò che sta accadendo in casa Napoli: “Se tu perdi Kim, poi tieni fuori Zielinski… beh, sono tutte situazioni che non fanno bene al gruppo”. Parole molto chiare oi anche su Kvaratskhelia.

“Anche Osimhen e Kvaratskhelia meglio che cambino aria. Hanno fatto qualcosa di storico, poi sono andati via allenatore e direttore sportivo, si sono visti distruggere il gioco perfetto. De Laurentiis? Mette attenzione su cose che non fanno bene alla squadra, non sta aiutando per niente”. Parole chiare e che avvisano il calciatore, meglio che lasci Napoli il prima possibile.