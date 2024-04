Caso Osimhen, la mossa di Giuntoli mette nei ‘guai’ solo De Laurentiis: il motivo

Il caso Osimhen relativo all’acquisto del nigeriano da parte del Napoli nel 2020 ha coinvolto anche Cristiano Giuntoli oltre che Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli nella giornata di ieri è stato ascoltato dai pm per chiarire una volta per tutte la sua posizione e quella di tutti i membri del club nell’affare Osimhen. L’accordo con il Lille è tenuto sotto osservazione dagli inquirenti che stanno cercando di capire se l’affare è stato architettato per sistemare i conti dei club o se è stato fatto tutto con chiarezza e senza secondi fini.

Il patron del Napoli durante l’interrogatorio alla Procura di Roma ha tirato in ballo anche Cristiano Giuntoli, attuale direttore tecnico della Juventus.

Caso Osimhen: c’entra anche Giuntoli? Le ultime

Il caso Osimhen tiene banco da diverso tempo e ora De Laurentiis ha deciso di fare chiarezza dopo le accuse degli inquirenti che hanno voluto approfondire sui conti del Napoli e su quelli del Lille per riuscire a trovare definitivamente la verità.

Nel’interrogatorio avvenuto ieri alla Procura di Roma, De Laurentiis ha parlato anche di Cristiano Giuntoli come unico dipendente del Napoli che si è occupato della trattativa, definendola “puramente sportiva“, e sottolineando di “non aver mai conosciuto il presidente del Lille“.

Il coinvolgimento di Giuntoli, a posteriori, è sembrato voler essere quasi accusatorio nei confronti dell’attuale dirigente della Juventus.

Giuntoli non rischia nulla per l’acquisto di Osimhen: il motivo

De Laurentiis ha coinvolto anche Cristiano Giuntoli nell’affare Osimhen perché all’epoca dei fatti era il direttor sportivo degli azzurri e ha condotto in prima persona la trattativa. Il suo coinvolgimento, però, non porterà a nessun rischio per l’attuale direttore tecnico della Juventus, come rivela l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Giuntoli può aver condotto l’intera trattativa che è stata puramente sportiva, come sottolineato dal patron del Napoli, ma l’allora ds azzurro non sarà coinvolto nelle indagini. E il motivo è da ricercare nel reale compito del dirigente: non avendo mai avuto potere di firma per la conclusione degli affari, il suo nome non compare mai nei contratti stilati e firmati dalle società e dai calciatori per il raggiungimento dell’accordo.

Cristiano Giuntoli, dunque, non vive alcun rischio riguardo quella trattativa e le indagini attuali che, quindi, restano tutte a carico della SSC Napoli e del presidente De Laurentiis.

Cosa rischia il Napoli per il caso Osimhen?

Il Napoli corre rischi per il caso Osimhen? In caso di prove molto gravi il club azzurro potrebbe rischiare una penalizzazione e un’ammenda, ma sono scenari molto lontani dalla realtà attuale e dai documenti che sono stati prodotti in Procura.

Diverso, invece, è il discorso per De Laurentiis, seppur manchino prove schiaccianti come intercettazioni o testimonianze. Le indagini sono state chiuse nelle scorse settimane e manca ora la decisione su che conclusioni trarne: richiesta di processo o proscioglimento.