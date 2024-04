Manna ha già deciso: porterà al Napoli il suo “pupillo” bianconero

Filo diretto tra la Juventus e il Napoli, con Cristiano Giuntoli che si ritroverà Giovanni Manna come nuovo ds del Napoli, nonché rivale di calciomercato.

Questa mattina, uno dei principali quotidiani italiani, ha spiegato quelle che saranno le operazioni per Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo del Napoli a partire dalla stagione 2024/2025.

L’uomo scelto da Aurelio De Laurentiis avrebbe “carta bianca” per quella che sarà la sua gestione, dando libertà di andare verso i grandi innesti per riportare il Napoli ad essere “grande”, dimenticando per sempre quest’annata disastrosa che si sta concludendo amaramente, in maniera probabile senza neppure la Champions League. E dalla Juventus arriverebbe anche il suo “pupillo”, secondo quelle che sono le intenzioni di chi vivrà questi ultimi mesi all’interno della società bianconera, ma da separato in casa.

Manna pronto al grande colpo: sarà un giocatore della Juventus

Un grande colpo per il Napoli, guardando al futuro, sarebbe il biglietto di presentazione di Giovanni Manna al club azzurro che, nel ritiro di luglio vorrebbe presentarsi appunto assieme al suo nuovo primo acquisto partenopeo.

Una lista già chiara su ciò che servirà al club azzurro per rilanciare il Napoli, nelle idee del nuovo ds del club azzurro c’è già tutto il programma secondo quanto spiegato dal quotidiano che ne ha svelato le intenzioni di Manna, ormai in uscita dalla Juve.

Potrebbe portare un argentino al Napoli che in Serie A sta brillando a tal punto da porre interrogativi anche alla stessa Juventus, che vorrebbe tenerselo stretto: si tratta di Matias Soulé, primo vero obiettivo di calciomercato del Napoli targato Giovanni Manna.

Calciomercato Napoli: Soulé in azzurro, Manna pronto a portarlo via dalla Juve

Pronto a portarlo via dalla Juventus, presentandosi al Napoli col grande colpo Soulé in vista del futuro in terra partenopea. Secondo quanto svelato da Il Corriere dello Sport, Giovanni Manna avrebbe già indicato il nome dell’argentino per l’estate caldissima che sarà a Napoli, col club di De Laurentiis chiamato alla “rifondazione”. Nelle intenzioni del nuovo ds quelle di trovare un mercato già importante, attraverso i soldi di Osimhen, dando vita a più colpi che possano essere importanti per il presente e per il futuro. E, considerando quanto fatto alla Juventus, contribuendo alla crescita tra i professionisti in Serie A di Matias Soulé, il calciatore argentino potrebbe finire al Napoli per diventare il nuovo titolare del tecnico che si siederà sulla panchina azzurra.

Ultime Napoli: la Juve valuta la cessione di Soulé, le condizioni

La Juventus vorrebbe separarsi da Soulé, ma solo di fronte ad un’importante offerta. Specie se da una rivale in campionato, con Giovanni Manna che sarebbe già avvisato da Giuntoli su cosa succederà con Soulé, che piace a diversi club, tra i quali anche le big di Premier League. La base della trattativa toccherà infatti i circa 20-25 milioni di euro.