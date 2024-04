Penalizzazione Napoli, guai per il caso Osimhen

Notizie importanti riguardo il caso Osimhen che sta facendo tanto parlare in casa Napoli per la situazione che si è venuta a creare. Perché ora ci sono dei rischi da analizzare.

Continua a far discutere e tanto quello che è accaduto in questi anni tra Napoli e Lille per il trasferimento di Osimhen che è entrato nel mirino della Guardia di Finanza e della Giustizia Sportiva per una questione legata alle plusvalenze. Perché il giocatore nigeriano è passato in azzurro in Italia con un passaggio di tanti milioni cash più l’inserimento di alcuni giovani calciatori che sono stati valutati una cifra abbastanza elevata per quello che poi gli è accaduto, perché la società francese non li ha mai considerati utilizzabili e poi sono stati mandati altrove.

Si è discusso tanto e per questo motivo ora che si è entrati nel mirino della Procura che ha indagato e ha anche ascoltato il presidente De Laurentiis che si è offerto di testimoniare sul caso Osimhen raccontando tutta la sua versione. Adesso ci saranno delle valutazioni che porteranno ad una decisione definitiva riguardo questa situazione che ora può continuare a portare delle complicazioni dal punto di vista penali.

Plusvalenza Osimhen, la decisione sulla penalizzazione

A parlare di quella che è la situazione in casa Napoli è stato l’avvocato di Aurelio De Laurentiis il signor Fabio Fulgeri che ha smentito su possibili sanzioni sportive nei confronti del club Campione d’Italia. Perché il legale del presidente del Napoli ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 Live su CN24 TV (79 del DT) proprio in merito a quelle che sono le notizie riguardo una penalizzazione al Napoli per il caso Osimhen.

L’avvocato di De Laurentiis ha parlato del caso Osimhen e smentito che non ci sarà una penalizzazione o altre sanzioni sportive nei confronti del club per questa situazione. Bisognerà quindi ora solo aspettare se alla fine arriverà una punizione dal punto di vista penale nei confronti del Napoli.

Non ci sarà nessuna sanzione nemmeno per Cristiano Giuntoli che l’avvocato di ADL ha chiarito che non è stato accusato dal presidente o da altri, ma è chiaro che la trattativa è stata portata avanti da lui che era il ds. Il Napoli però sul caso Osimhen al momento dorme sogni tranquilli e aspetta la possibile sanzione penale in arrivo entro un mese.