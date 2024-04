Ultim’ora – Incontro con Conte, il presidente l’ha convinto

Arrivano le ultimissime notizie sulla prossima destinazione di Antonio Conte pronto a diventare il nuovo allenatore di un top club che vuole ripartire da lui.

Arrivano notizie in merito a quello che può accadere da un momento all’altro con la firma dell’allenatore per iniziare a buttare giù quello che sarà il progetto per la prossima stagione. Perché il presidente vuole fare le cose in grande e dare un segnale a tutto il mondo del calcio italiano e in Europa, ecco che allora si prepara l’assalto per chiudere tutto il prima possibile. Perché adesso ci sono delle notizie in merito a quello che sarebbe un incontro tra Antonio Conte e il suo prossimo club che andrà ad allenare.

Il tecnico è pronto a rimettersi in gioco con un nuovo progetto che può portarlo a giocarsi un’occasione veramente importante andando a ripercorrere la strada del riscatto. Ecco che allora ci sono delle importanti notizie in merito a quello che potrebbe accadere da un momento all’altro per la società che è pronta a far sognare i propri tifosi. Perché adesso si parla di quello che potrebbe essere l’incontro tra De Laurentiis e Antonio Conte per diventare il nuovo allenatore del Napoli.

Incontro De Laurentiis-Conte, le ultime

Ci sono le ultimissime notizie che riguardano la possibile scelta che andrebbe a fare il giovane allenatore che in questi mesi ha valutato tutti gli interessamenti e le offerte che gli sarebbero arrivate sul tavolo. Ma tanto arriva dall’estero, eppure lui vuole restare in Italia e allenare ancora in Serie A per questo è favorito il Napoli per Conte.

Secondo le ultime notizie potrebbe arrivare l’occasione proprio in queste ore di arrivare ad avere un incontro fisico o telefonico tra Conte e De Laurentiis per convincerlo a diventare il prossimo allenatore del Napoli. I contatti tra le parti sono stati frequenti tra ottobre e dicembre, quando anche lo stesso Antonio a ‘Le Belve’ ha confermato che qualcosa ci può essere stato.

Inoltre, Conte ha rivelato che allenerebbe una piazza come Napoli da inizio stagione se dovesse arrivare l’offerta giusta. Ecco che allora ADL è pronto a tornare alla carica e a sentire ancora una volta il tecnico per provare a strappargli il sì definitivo che potrebbe andare a spianare la strada ad un nuovo progetto che farebbe sognare i tifosi.