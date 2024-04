ADL annuncerà un nuovo arrivo, la data

E’ già in fase di costruzione il nuovo progetto del Napoli con il presidente De Laurentiis in cabina di regia pronto a fare un annuncio molto importante ai tifosi.

Il Napoli soltanto un anno fa ha vinto lo scudetto (di cui uscirà il film prodotto direttamente dalla SSC Napoli) riguardo la vittoria del tricolore azzurro ben 33 anni dopo l’ultima volta. Quest’anno, invece, le cose vanno malissimo con il club che non riesce a trovare ancora la giusta strada e sembra che si possa andare verso una rivoluzione totale a fine stagione dopo un’annata davvero deludente e fatta di risultati negativi che hanno condizionato il cammino del Napoli di De Laurentiis pronto a cambiare tutto.

Si parla di quello che può essere il futuro della società azzurra che ripartirà da un nuovo progetto che possa essere (si spera) vincente ancora una volta. Questa volta però non si dovranno commettere gli stessi errori e per questo motivo che il presidente De Laurentiis sta progettando un Napoli nella maniera più maniacale possibile con gli uomini giusti in ogni ruolo, dalla dirigenza fino al campo. Ecco che allora possono arrivare delle novità molto importanti da un momento all’altro per il futuro del club.

Film Scudetto Napoli, la data e l’annuncio di ADL sul nuovo arrivo

Perché si parla proprio di quello che può accadere in vista del prossimo mese con la data d’uscita del film sullo Scudetto del Napoli che sarà proiettato al cinema per i tifosi azzurri che vorranno rivivere le grandi emozioni di soltanto una stagione fa.

Occhio a quello che può accadere però proprio in occasione di quella data. E’ stato scelto il 4 maggio 2024 la data per l’uscita del Film Scudetto Napoli in ricordo proprio di quello che accadde soltanto 1 anno fa, il 4 maggio 2023, con la matematica vittoria raggiunta sul campo dell’Udinese.

Ci sono ora delle notizie che arrivano da Radio Kiss Kiss Napoli in merito a quella che può essere la decisione del presidente Aurelio De Laurentiis di annunciare Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo del Napoli per il prossimo anno e non solo proprio il 4 maggio in occasione di quella che sarà la data della presentazione del nuovo film sul Napoli. Ormai è solo questione di tempo, perché l’accordo totale è già stato trovato.