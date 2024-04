Calciomercato Napoli: grande ritorno, Manna si presenta così

Ultimissime Napoli. Arriva la notizia di calciomercato, relativa al grande ritorno. Manna si presenta così, con il nuovo attaccante. Ecco tutti i dettagli su questo affare.

Gli azzurri sono a lavoro per la prossima stagione. L’area tecnica sarà affidata all’attuale dirigente della Juventus Giovanni Manna che avrà il compito di gestire il prossimo mercato del Napoli. In attesa di capire quale sarà il nome dell’allenatore, con Vincenzo Italiano e Antonio Conte che sono ancora in corsa, emergono i primi obiettivi del neo direttore che avrà carta bianca per la costruzione della rosa azzurra.

Ancora in attesa di ufficialità, il futuro direttore sportivo del Napoli Manna è già a lavoro per la prossima stagione. Il dirigente, che ha già un accordo di massima con Aurelio De Laurentiis, per un contratto di cinque anni. Grande fiducia da parte del presidente dei confronti del 35enne che può presentarsi a Napoli con un nuovo attaccante.

Calciomercato Napoli: ecco chi arriva in attacco

Nelle ultime ore, infatti, è spuntata fuori una nuova pista di mercato che riguarda un vecchio obiettivo degli azzurri.

A riportare la notizia è il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio che ha fatto il punto riguardo l’ultima idea di Manna, che è pronto a beffare la concorrenza e portare nel prossimo calciomercato a Napoli Nicolò Zaniolo.

L’esterno offensivo, ancora di proprietà del Galatasaray ma attualmente in prestito all’Aston Villa, può tornare in Italia e vestire la maglia azzurra.

Zaniolo Napoli: ecco l’ultima idea di Manna

Per l’attacco del Napoli spunta fuori il nome di Nicolò Zaniolo. Il neo direttore sportivo del club azzurro, Giovanni Manna, è pronto a portare a Napoli Zaniolo in vista della prossima sessione di mercato estiva 2024. Il calciatore, secondo le ultime indiscrezioni, è un pallino del dirigente ex Juve.