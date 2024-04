Conte-Napoli, ha sorpreso tutti: il notaio di Torino svela un accordo

Antonio Conte è il sogno del Napoli per ripartire da zero dopo una stagione maledetta: il tecnico leccese ora pare aver deciso il futuro.

Il tecnico leccese è rimasto fermo per due stagioni dopo l’addio al Tottenham, e lo ha fatto per scelta personale, per tornare ad aggiornarsi e a rendere il suo sapere e il suo lavoro adeguato al calcio moderno e al futuro. Qualche mese fa ha annunciato la sua voglia matta di tornare in panchina, di confrontarsi nuovamente con i grandi palcoscenici del calcio internazionale e si è scatenato il toto-squadra per il futuro dell’ex Inter e Juventus.

Del futuro di Antonio Conte se ne parla ininterrottamente da mesi e ora si sta avvicinando il momento delle firme che può sorprendere tutti coloro che hanno fatto ipotesi diverse circa la nuova panchina del mister.

Futuro Conte: torna in panchina, decisione presa

Dopo due stagioni di stop l’animo di Antonio Conte vuole tornare a esprimere tutto ciò che sente rispetto al mondo del calcio. È sempre stato un passionale e un allenatore che ha fatto il 100% in ogni squadra, sin da quando si è approcciato a questo lavoro, al di là degli obiettivi stagionali. Proprio queste sue caratteristiche, unite al grande impegno sul campo e ai risultati sportivi a cui è abituato, hanno portato le big a pensarlo come uno dei primi sulla lista per la prossima stagione.

Antonio Conte ha deciso di tornare in panchina e nelle ultime settimane è stato accostato a diversi club, italiani e stranieri, che per la prossima stagione dovranno affidarsi a un nuovo allenatore.

Secondo le ultime notizie, ora Conte pare aver deciso il suo futuro e l’accordo sembra ormai imminente.

Conte al Napoli, da Torino svelano l’accordo

Antonio Conte ha deciso di tornare in panchina e in pole position per il suo futuro sembra esserci il Napoli. Aurelio De Laurentiis lo sta corteggiando da tanto tempo, ha avuto colloqui costanti con il tecnico leccese per convincerlo a firmare sin da dopo l’esonero di Garcia, ma lo stesso Conte ha rimandato tutto all’estate per decidere al meglio quale progetto scegliere.

Il Napoli vuole ripartire da Antonio Conte come allenatore e da Torino sono sicuri che l’accordo ci sia già e sia stato anche firmato il contratto per le prossime stagioni.

Ad annunciarlo è Massimo Sparnelli, ex addetto stampa del Napoli, nel corso del programma ‘Tifosi partenopei’ in onda su Tele A: “La notizia certa mi arriva da Torino: Conte sarà l’allenatore del Napoli“.

Conte al Napoli: lo ha svelato il notaio

L’ex addetto stampa del Napoli ha rivelato che “un mio amico notaio, una persona di cui ci mi posso fidare, mi ha telefonato e mi ha detto che Antonio Conte si è convinto e ha già firmato per il Napoli“.

Conte al Napoli sarebbe l’anteprima della realizzazione di un nuovo progetto importantissimo per gli azzurri. “Il tecnico ha accettato perché sa che l’unica

società italiana in grado di spendere soldi è proprio quella di Aurelio De Laurentiis“, ha concluso Massimo Sparnelli.