Ecco chi compra Osimhen, c’è l’annuncio di Fabrizio Romano

Victor Osimhen pronto a far fare cassa al Napoli per 130 milioni di clausola rescissoria e intanto, arrivano notizie riguardo il trasferimento dell’attaccante nigeriano.

Sembra ormai solo questione di tempo quando Victor Osimhen lascerà il Napoli per firmare con un nuovo club in Europa sempre. Perché si è parlato tanto anche della possibilità di andare a giocare in Arabia Saudita visto che si sono fatti avanti anche i club della Saudi Pro League che hanno intenzione di alzare i livello del campionato andando a prendere i migliori giocatori in Europa con contratti faraonici. Niente di vero però in tutto ciò e allora occhio a quello che può accadere proprio nelle prossime settimane con un club europeo che ha intenzione di chiudere l’affare.

Tante le società che si sono interessate al bomber nigeriano che ha tenuto fede ai propri impegni fino a questo momento onorando in maniera impeccabile il contratto firmato col Napoli anche se con l’inserimento di una clausola rescissoria di 130 milioni che permetterà a Osimhen di andare via in estate, perché c’è già un club su tutti pronto a firmare con lui. Dopo anni in azzurro adesso c’è una nuova sfida per lui che partirà proprio dall’estate quando si completerà il trasferimento.

Calciomercato Napoli: ecco chi compra Osimhen

Ci sono ora delle nuove notizie che riguardano la prossima squadra di Osimhen che lascerà il Napoli per andare a giocare con un altro club sempre in Europa. Adesso ci sono aggiornamenti in merito a questo possibile trasferimento del giocatore che è pronto ad una nuova avventura con un altro grande club che ha deciso di puntare forte su di lui.

Arriva l’annuncio di Fabrizio Romano che parla del futuro di Osimhen e di come il Chelsea voglia comprare il giocatore. Il club inglese ha messo nel mirino il bomber nigeriano ed è pronta un’asta con il PSG che è l’altro club principalmente interessato al giocatore che lascerà sicuramente Napoli la prossima estate e per questo motivo che il club ha già fatto partire la caccia al sostituto.

Osimhen sarà venduto al Chelsea, PSG o altri club disposti a chiudere con lui e con il Napoli che per sostituire l’attaccante pensa a David o Gimenez al momento. Sono loro due gli attaccanti principalmente interessati ad approdare in azzurro e che piacciono al club per continuare a tenere alto il livello della rosa.