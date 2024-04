Il Toro spinge Buongiorno all’estero, Napoli beffato: affare fatto

Alessandro Buongiorno è senza ombra di dubbio uno dei sogni del Napoli per il prossimo calciomercato estivo, peccato che il futuro del centrale del Torino sembrerebbe essere altrove.

Stando alle ultime notizie, considerate anche le cifre che starebbero circolando nelle ultime ore, il presidente granata Urbaino Cairo starebbe spingendo il classe ’99 all’estero. Ovviamente nel corso di queste settimane le parti si siederanno al tavolo delle trattative per trovare una quadra definitiva al trasferimento di Buongiorno, ma l’impressione è che presto De Laurentiis debba ritrovarsi costretto a cancellare il nome del capitano del Toro dalla sua lista dei desideri.

Ovviamente nel calciomercato tutto è possibile, perché fino a quando non arriva l’ufficialità niente è sicuro, ma la beffa per il Napoli, così come per le altre squadre di Serie A, è dietro l’angolo.

Buongiorno all’estero, Napoli beffato: svelata la destinazione

Alessandro Buongiorno si prospetta essere uno dei nomi più chiacchierati del prossimo calciomercato estivo, anche perché nel corso di questa stagione il centrale del Torino si è consacrato una volta e per tutte conquistando anche la maglia della Nazionale di Luciano Spalletti.

Nel corso di questi mesi il classe ’99 è stato accostato a tantissime squadre blasonate di Serie A, Milan ed Inter su tutte, ma ultimamente aveva prepotentemente preso strada l’ipotesi Napoli. Considerati gli ottimi rapporti che ci sono fra il presidente azzurro De Laurentiis e quello granata Urbaino Cairo, dalle parti di Castelvolturno aleggiava positività in merito ad una buona riuscita dell’operazione, considerato anche l’importante tesoretto che i partenopei hanno a disposizione per il prossimo calciomercato, ma le intenzioni della società piemontese potrebbero avere la meglio su tutti, anche su quelle del giocatore stesso.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina in edicola da Tuttosport, nonostante l’interesse delle big di Italia, il Torino starebbe spingendo per cedere Alessandro Buongiorno all’estero, più nello specifico in Premier League, ad oggi forse l’unico campionato in grado di poter accontentare le folli richieste che vengono mosse da Urbano Cairo per il cartellino del difensore italiano.

Buongiorno in Premier: il Napoli non molla, l’Inter ci prova

Il futuro di Alessandro Buongiorno potrebbe essere in Premier League, ma ad oggi ancora nessun club inglese ha bussato alla porta di Ubraino Cairo presentando un’offerta da 40 milioni di euro. L’impressione è che si possa andare per le lunghe nel prossimo calciomercato, col Napoli che sicuramente non mollerà la presa sul giocatore, così come l’Inter, che addirittura avrebbe in mente un’operazione di scambio per riuscire a convincere il Toro.

Stando a Tuttosport, infatti, la società meneghina punterebbe al prestito con obbligo di riscatto con l’inserimento nelle trattative di una qualche contropartite tecnica per l’appunto, che potrebbe essere tanto Sebastiano Esposito quanto uno dei due fratelli Carboni. L’impressione è che così difficilmente si possa convincere Ubraino Cairo, che nel frattempo è in stretto contatto anche col Milan, un po’ più defilato ma comunque in agguato. Staremo a vedere.